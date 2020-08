Independence Day 2020 : जीवाची पर्वा न करणाऱ्या कोरोनायोध्दांना स्वतःच्या रक्तातून आदरांजली! सर्वत्र होतेय चर्चा

नाशिक रोड : संपुर्ण देशात आणि राज्यात कोरोना आजाराने धुमाकूळ घातला असताना आजाराचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने आपल्या जीवाची कुठलीही पर्वा न करता खरे देवदूत म्हणून अहोरात्र जनतेची आणि रुग्णांची सेवा करण्यासाठी धावून आलेल्या डॉक्टर्स ,पोलीस ,नर्स, आरोग्य सेवक ,सफाई कर्मचारी, यांनी आपल्या समाजाची सेवा केली. याच सामाजिक कोरोना योद्ध्यांना देवळाली कॅम्प येथील चित्रकार संतोष कटारे यांनी आपल्या स्वतःच्या रक्तातून चित्र रेखाटून 15 ऑगस्ट च्या दिवशी कोरोना योद्ध्यांना आदरांजली वाहिली आहे. 50 हून अधिक चित्र स्वतःच्या रक्ताने रेखाटले योध्दाचा सन्मान म्हणून 15 ऑगस्टचे निमित्त नर्स वैद्यकीय कर्मचारी डॉक्टरांवरील हल्ले टाळले पाहिजे, पोलिसांना सामाजिक सुरक्षितता मिळाली पाहिजे या उदात्त हेतूने देवळाली कँम्पचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष कटारे यांनी त्यांच्या स्वताचा रक्ताने चित्र रेखाटले आहे. यासाठी त्यांना 90 एम एल रक्त डॉक्टरांनी काढून दिले. संतोष कटारे हे चित्रकार असून आजपर्यंत त्यांनी 50 हून अधिक चित्र स्वतःच्या रक्ताने रेखाटलेले आहे. मानसशास्त्र विषयात डॉक्टर आंबेडकर विद्यापीठ पीएचडी करणाऱ्या संतोष कटारे यांचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्याचा मानस आहे सामाजिक संदेश या चित्रातून देण्याचा एक प्रयत्न

प्रतिक्रिया प्रशासकीय सेवेत ज्या कोरोना योद्धा काम करीत आहे त्यांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी हा लहानसा प्रयत्न केला आहे समाजाने डॉक्टर नर्स पोलीस वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचा सन्मान ठेवायला हवा हा सामाजिक संदेश या चित्रातून देण्याचा एक प्रयत्न आहे- संतोष कटारे, चित्रकार संपादन - ज्योती देवरे

Web Title: Tribute to the Corona Warriors with his own blood nashik marathi news