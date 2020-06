दोन दिवस ते विहिरीत ....पुढे मात्र .....

सकाळ वृत्तसेवा

मालेगाव, ता. 19 : मुंगसे (ता. मालेगाव) शिवारातील उपसरपंच अशोक अहिरे यांच्या विहिरीत दुर्मिळ उदमांजर पडल्याने त्याचा मृत्यू झाला. गुरुवारी (ता. 18) हे उदमांजर विहिरीत पडल्याचे जवळच असलेल्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. शेतकऱ्यांनी वन विभागाला कळवले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी व्ही. डी. कांबळे यांच्यासह सहकाऱ्यांनी मनमाड चौफुलीवरील एका कामगार टोळीच्या मदतीने या उदमांजराला विहिरीतून बाहेर काढले. यातील एकाला उदमांजराने चावा घेतला. वन विभागाने पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. जावेद खाटिक यांना उपचारासाठी पाचारण केले. मात्र उपचार सुरू करण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. हे उदमांजर दोन दिवसांपासून विहिरीत पडून होते. पायाला गंभीर मार लागल्याने व शरीरात पाणी घुसल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉ. खाटिक यांनी सांगितले. उदमांजर बिबट्याच्या बछड्याप्रमाणे दिसते. ही अतिशय दुर्मिळ प्रजाती आहे. ग्रामीण भागात त्याला "खवले मांजर' असेही संबोधले जाते, असे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Web Title: Two days to the well .... but later .....