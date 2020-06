कोरोनाबाधित असल्याच्या चर्चेने वैतागले दोन डॉक्‍टर नाशिक रोड पूर्व : लॉकडाउनच्या काळात बहुतेक खासगी दवाखाने बंद असताना आम्ही मात्र ओपीडीच्या माध्यमातून रुग्णसेवा सुरूच ठेवली. व्यक्तिगत कारणास्तव दोन दिवस ओपीडी बंद काय केली, तर समाजमाध्यमांवर आपण कोरोनाबाधित असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. लॉकडाउनकाळात रुग्णसेवा केल्याचे हेच काय ते फळ, अशी खंत नाशिक रोडच्या डॉ. मिलिंद पवार आणि डॉ. अशोक निरगुडे यांच्याकडून व्यक्‍त करण्यात येत आहे. डॉ. मिलिंद पवार यांनी घरगुती कामासाठी दोन दिवस दवाखाना बंद ठेवला होता, तर डॉ. अशोक निरगुडे यांनी दवाखाना पेस्ट कंट्रोल आणि सॅनिटाइजर करण्यासाठी दवाखाना काही दिवस बंद ठेवला. त्यामुळे चर्चेला अधिकच उधान आले. डॉ. अशोक निरगुडे यांनी सोशल मीडियात आपल्याबाबत सुरू असणाऱ्या उलटसुलट चर्चेबाबत तक्रार दाखल करण्यासाठी नाशिक रोड पोलिस ठाणे गाठले. येथील पोलिसांनी सायबर सेलकडे तक्रार करावी, अशी सूचना केली. रुग्णसेवा अखंडपणे सुरूच आहे. सुरक्षेचे किट वापरून तपासणी केली जाते. माझ्या स्वतःच्या जिवाचा विचार केला नाही. आम्हाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी आमचे मनोबल खच्चीकरण केले जात आहे, याविषयी खूप वाईट वाटले.

-डॉ. मिलिंद पवार काही समाजकंटक सोशल मीडियावर चुकीची अफवा पसरवत आहेत. काही बडे दवाखाने बंद होते. मात्र, आम्ही रुग्णसेवा सुरूच ठेवली, हा आमचा गुन्हा होता काय?

-डॉ. अशोक निरगुडे

Web Title: Two doctors were annoyed by the talk of corona disease