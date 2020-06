एकाचवेळी दोन खुशखबर... मुलगा विक्रीकरउपायुक्त तर वडील प्राचार्य  ! 

एकाचवेळी दोन खुशखबर... मुलगा विक्रीकर उपायुक्त तर वडील प्राचार्य ! येवल्याच्या शारंगची विक्रीकर उपायुक्त, तर

देवेंद्रची नायब तहसीलदारपदाला गवसणी

सकाळ वृत्तसेवा

येवला : महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल शुक्रवारी (ता. 19) जाहीर झाला. यात येवला शहरातील दोघा युवा अधिकाऱ्यांनी यश संपादन केले. शारंग ढोमसे यांनी विक्रीकर विभागात उपायुक्तपदाला, तर विक्रीकर निरीक्षक असलेल्या देवेंद्र कुऱ्हे यांनी नायब तहसीलदारपदाला गवसणी घातली आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षेत तालुक्‍यात पहिल्या आलेल्या शारंगने मेकॅनिकलची पदवी घेतल्यानंतर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतूनच यापूर्वी विक्रीकर निरीक्षकपदी यश मिळविले आहे. आपण उच्चपदावर नक्कीच काम करू शकतो या आत्मविश्‍वासावर त्यांनी पुन्हा लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली आणि पहिल्या प्रयत्नातच विक्रीकर उपायुक्तपदाला गवसणी घालत पाहिलेले स्वप्न वास्तवात उतरवले आहे. तर दुसरीकडे डॉ. सतीश कुऱ्हे यांचे चिरंजीव देवेंद्र कुऱ्हे यांनी दोन वर्षांत दोन पदांची परीक्षा उत्तीर्ण होत आपल्यातील हुशारीची चुणूक दाखविली आहे. 2018 मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन विक्रीकर निरीक्षकपदावर कार्यरत होते. मात्र याच पदावरून थेट तहसीलदारपदाचे स्वप्न पाहिलेल्या देवेंद्र यांनी पुन्हा जोरदार तयारी करून परीक्षा दिली. आजच्या निकालातून त्यांनी नायब तहसीलदारपदाला गवसणी घातली. या यशात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीपदासाठीची त्यांची संधी दोन गुणांनी, तर तहसीलदारपदासाठीची संधी चार गुणांनी हुकली आहे. मात्र मिळालेल्या यशाचा आनंद साजरा करत पुन्हा तहसीलदारपदावर झेप घेण्याचे स्वप्न देवेंद्र यांनी पहिले असून, त्यासाठी पुन्हा जोमाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. ढोमसे कुटुंबास दुहेरी आनंद

आयुष्यात पाहिलेल्या स्वप्नपूर्तीचा आनंद निराळाच असतो पण एकाच वेळी एखाद्या घरात दोन स्वप्नांची पूर्ती झाली तर नक्कीच जगावेगळा आनंद ठरेल. असाच अनुभव येथील ढोमसे कुटुंबीयांनी शुक्रवारी घेतला. सावरगाव येथील न्यू इंग्लिश स्कूल विद्यालयातील उपशिक्षक शरद ढोमसे यांची शुक्रवारी संस्थेने प्राचार्यपदी नेमणूक केली. त्याच वेळी त्यांचा मुलगा सारंग यानेही विक्रीकर उपायुक्तपदाला गवसणी घातली.

Web Title: Two good news at the same time ... the son is the Deputy Commissioner of Cell Tax and the father is the Principal!