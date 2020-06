टपाल रेल्वे पार्सल सेवेतर्फे प्रथमच टपाल तिकीटाएवजी चक्क व्हेटीलेंटरची वाहतूक!

नाशिक : ब्हिटीशकाळापासून केवळ टपाल वाहातूक करणाऱया मध्य रेल्वे आणि भारतीय टपाल रेल्वे पार्सल (आरएमएस) सेवेतर्फे प्रथमच टपाल तिकीटाएवजी चक्क व्हेटीलेंटरची वाहतूक केली. विशेष म्हणजे, अत्यावश्यक सेवा पुरवितांना नागपूरहून मुंबई दरम्यान अवघ्या २४ तासात दोन व्हेंटिलेटर नेत एक विक्रम केला. नागपुरच्या एका खाजगी संगणक कंपनीने ठाण्यातील प्रादेशिक मनोरूग्णालयात २ व्हेंटिलेटर्स पाठविण्यासाठी प्रथमच टपालच्या आरएमएस सेवेचा वापर झाला. टपालाप्रमाणे घरपेच (डोर टू डोर सर्व्हिस) 24 तासांच्या आत सेवा पूर्ण केली गेली. टपाल विभाग टपाल, तिकीट, मनीआर्डर पेाहेाचविण्याचे काम करता पण प्रथमच व्हेटीलेटरसारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्याचा विक्रम केला. कोरोना व्हायरस महासाथीच्या वेळी वेंटीलेटर्सचे महत्त्व लक्षात घेता हे पार्सल 8 जूनला बजाजनगर, नागपूर येथून घेण्यात आले आणि 24 तासात ठाणे येथील मनोरूग्णालयामध्ये पोहोचविण्यात आले. 134 किलो वजनाच्या 6 पॅकेट्सचा समावेश होता यातून आरएमएसला उत्पन्न फारसे नव्हते, परंतु डोर टू डोअर सर्व्हिस ही एक गोष्ट असामान्य आणि विशेष बाब होती. VIDEO : "मालेगावचा द्वेष करणारे आज शहरात कसे?" भर पत्रकार परिषदेत महापौरांकडून खासदारांचा निषेध...नेमके काय घडले? नागपूर मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक शेखर बालेकर, यांनी उपकरणे पाठविण्यासाठी पुढाकार घेतला. कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या सद्यस्थितीत, व्यक्ती आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना त्यांची आवश्यक आणि मोठ्या आकाराच्या वस्तू पाठविणे कठीण जात असतांना मध्य रेल्वेमार्फत चालविण्यात येणा-या विशेष पार्सल गाड्या आणि महाराष्ट्र पोस्टल सर्कलने भारतीय टपाल सेवा व भारतीय रेल्वेच्या पार्सल सेवा उपलब्ध करून दिली .

