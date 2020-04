VIDEO : "रोजेका मतलबही सब्र है.. सब्रही हथियार है..!  "विश्वास नांगरे पाटीलांचा रमजाननिमित्त व्हिडिओ व्हायरल

नाशिक ; मुस्लीम बांधवांच्या उपवासाच महिन्याला प्रारंभ झाला आहे. यालाच रमजानचा अर्थात बरकतीचा महिना म्हणतात. मनामनातील दरी कमी करून परस्परांमध्ये स्नेहभाव, सद्भाव वाढविणारा हा महिना. संयम, त्याग, शांती, सहिष्णुता, चांगुलपणा, प्रामाणिकपणा माणसांच्या ठायी रुजविणारा हा महिना. माणसाला वाईटापासून, वासनेपासून शेकडो मैल दूर ठेवणारा हा महिना. या महिनचे महात्म्य, पावित्र्य सांगावे तेवढे थोडेच. अश्यातच या पवित्र उत्सवानिमित्त नाशिकचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी रमजान सणाच्या शुभेच्छा त्यांच्या अनोख्या शैलीत दिल्या आहेत. त्या संबंधित त्यांनी एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रसिध्द केला आहे. यंदा सर्वांनी घरात नमाजपठण, इफ्तार करण्याचे आवाहन नांगरे पाटील यांच्याकडून करण्यात आले. या व्हिडिओला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. काय आहे नेमकं या व्हिडिओ मध्ये....

May this holy month of Ramzan Kareem bring glory, prosperity and harmony and help us fight the Covid 19 pandemic! pic.twitter.com/ezah09yNiH

— Vishwas Nangre Patil (@vishwasnp) April 24, 2020