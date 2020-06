खांबावर दुरुस्ती सुरु असताना वीजप्रवाह सुरु.. मग घडले भलतेच 

नाशिक/नगरसूल : कोळगाव (ता. येवला) येथील शिंदे वस्ती परिसरात विजेच्या खांबावर दुरुस्ती काम करताना विजेच्या तीव्र धक्‍क्‍याने कंत्राटी कामगार एकनाथ चांदर (वय 47) यांचा शनिवारी (ता.20) मृत्यू झाला. मुख्य वाहिनी असलेल्या विजेच्या खांबावर सायगाव (ता. येवला) येथील रहिवासी असलेले श्री. चांदर दुरुस्तीचे काम करीत होते. काम सुरू असतानाच अचानक वीजप्रवाह सुरू झाल्यामुळे चांदर यांना जोरदार विजेचा धक्का बसल्याने ते खांबावरून खाली कोसळले. त्यांना उपचारासाठी येवला येथे घेऊन जात असताना रस्त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. वायरमन व वीज वितरण कंपनीच्या चुकीने नाहक बळी गेल्याचा आरोप चांदर यांच्या कुटुंबीयांनी केला. दोषींवर खुनाचा गुन्हा दाखल होऊन कडक कार्यवाहीचे आश्‍वासन जोपर्यंत दिले जात नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा पवित्रा नातेवाइकांनी घेतला होता. तीन तासांच्या चर्चेनंतर नातेवाइकांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन सायगाव येथे रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याबाबत येवला पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

