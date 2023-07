Dhule News : भाजीपाला मार्केट ओटे अन् व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव; लिलावातून दीड कोटी उत्पन्न

By

Dhule News : येथील आंबेडकर पुतळ्याजवळ वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून ६३ लाखांच्या खर्चातून तीन वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेले ५९ भाजीपाला मार्केट ओटे व ३० शॉपिंग सेंटर गाळ्यांचा लिलाव करण्यात आला.

त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शॉपिंग सेंटर गाळ्यांचा मंगळवारी (ता. २५) तर भाजीपाला मार्केट ओट्यांचा शुक्रवारी (ता. २८) लिलाव करण्यात आला. यात शॉपिंग गाळे व ओटे मिळून नगरपंचायतीच्या उत्पन्नात दीड कोटी रुपयांची भर पडली आहे. (1 5 crore income from auction of vegetable market places and shops Dhule News)

नगरपंचायतीचा सभागृहात मुख्याधिकारी तथा प्रशासक प्रशांत बिडगर यांच्या अध्यक्षतेखाली लिलावाची प्रक्रिया पार पडली. प्रशासकीय अधिकारी प्रल्हाद देवरे यांनी नियम, अटी व प्रक्रियेसंबंधित माहिती दिली. ३० गाळ्यांपैकी दोन गाळे दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यात आले, तर ५९ ओट्यांपैकी तीन ओटे दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यात आले.

२८ गाळ्यांसाठी ६३, तर दोन राखीव गाळ्यांसाठी १२ जणांनी लिलावप्रक्रियेत भाग घेतला. ५९ ओट्यांसाठी ७३ विक्रेत्यांनी, तर तीन ओट्यांसाठी आठ दिव्यांग विक्रेत्यांनी लिलावात भाग घेतला. ज्यांनी अनामत रक्कम भरली आहे त्यांनाच सभागृहात प्रवेश देण्यात आला.

लिलाव प्रक्रियेच्या सुरवातीला अतिक्रमणधारक व जुने भाजीविक्रेते यांनी वाद घातला. व्यापारी गाळ्यांमध्ये अतिक्रमणधारकांना, तर भाजी मार्केट ओट्यांमध्ये जुन्या भाजी व फळविक्रेत्यांना प्राधान्य मिळावे याबाबत आमचा विचार करण्यात आला नाही, अशी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लिलाव प्रक्रियेत ज्यांना ओटे मिळाले नाही त्यांचे काय, असाही प्रश्न भाजीविक्रेत्यांनी उपस्थित केला.

या वेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले, की सर्वांचा विचार केला जाईल. लिलाव प्रक्रियेत अतिक्रमणाचा विषय नाही. या प्रक्रियेत अडथळा आणल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. संपूर्ण लिलावप्रक्रिया इनकॅमेरा, पारदर्शक व शांततेत पार पडली.

ज्या व्यवसायासाठी गाळा तोच व्यवसाय

ज्या व्यवसायासाठी गाळा व ओटा घेतला आहे तोच व्यवसाय या जागेत करता येईल. ज्यांच्या नावांनी घेतला आहे त्यांनाच हा व्यवसाय करता येणार आहे. जागेचा करार हा नऊ वर्षांचा असणार आहे. शासनाने बंदी घातलेले व दुर्गंधीयुक्त व्यवसाय या जागेत करता येणार नाही. तसे आढळल्यास गाळा रद्द करण्यात येणार आहे.

जयप्रकाश नारायण भाजी मार्केट खुले करा

१९८९ मध्ये बांधण्यात आलेले नगरपंचायतजवळील जयप्रकाश नारायण भाजी मार्केट गेल्या ३४ वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे. ग्रामीण भागातील व शहरातील ग्राहक येत नसल्याने व्यवसाय होत नाही, हे कारण देत ती जागा विक्रेत्यांनी नाकारली होती. शहराची वाढती लोकसंख्या व वाढता विस्तार पाहता जयप्रकाश नारायण भाजी मार्केट खुले करावे व उर्तीव विक्रेत्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी. संबंधित मार्केट खुले करावे, अशी मागणी आहे.