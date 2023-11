Dhule News : बलात्कारप्रकरणी आरोपीस 10 वर्षे कारावास; शिरपूर तालुक्यातील प्रकरण

By

Dhule News : शिरपूर तालुक्यातील एका खेड्यातील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीस जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दहा वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश यास्मीन देशमुख यांनी हा निकाल दिला.(10 years jail for accused in rape case in Shirpur dhule news)

जून २०१७ मध्ये शिरपूर तालुका हद्दीतील एका खेड्यातील १६ वर्षांच्या मुलीवर तिच्या राहत्या घरी जितू ऊर्फ जितेंद्र कौतिक धनगर (वय २०) याने बलात्कार केला होता. या प्रकरणी शिरपूर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.

गुन्ह्याचा तपास करून तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक संदीप गावित यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपीविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. खटल्याचे कामकाज न्यायाधीश यास्मीन देशमुख यांच्या न्यायालयात सुरू होते.

अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. शुभांगी डी. जाधव यांनी सरकार पक्षातर्फे महत्त्वाच्या साक्षी नोंदविल्या. अत्याचारामुळे पीडिता गर्भवती राहिली होती व त्यातून तिने बाळाला जन्मही दिला. तपासी अंमलदार यांनी बाळासह पीडिता तसेच आरोपी या सर्वांचे रक्ताचे नमुने घेऊन ते डीएनए तपासणीसाठी पाठविले.

तज्ज्ञांनी ते तपासून संबंधित बाळ आरोपी जितू ऊर्फ जितेंद्र धनगर याच्यापासून झाल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. खटल्यात सरकार पक्षातर्फे युक्तिवाद करताना ॲड. जाधव यांनी साक्षीदाराची साक्ष व त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या विविध निकालांचा आधार घेत आरोपीला शिक्षेची मागणी केली.

न्यायाधीश श्रीमती देशमुख यांनी पुरावे व साक्षी ग्राह्य धरून आरोपी जितू धनगर याला दहा वर्षे सक्त कारावासाची शिक्षा तसेच २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाची रक्कम पीडितेला देण्याचाही आदेश केला. सरकार पक्षातर्फे ॲड. जाधव यांनी काम पाहिले.

त्यांना जिल्हा सरकारी वकील ॲड. देवेंद्रसिंह तंवर यांचे मार्गदर्शन लाभले. पोलिस शिपाई दत्तू सूर्यवंशी यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यांना पोलिस शिपाई सुशीला वळवी यांनी सहकार्य केले.