Dhule News : धुळ्यासह नंदुरबार जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०२२- २०२३ आर्थिक वर्षात १०५ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला. कुशल कामाची धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात ९ कोटी ९१ लाखांची रक्कम थकली आहे. (105 crore funds were spent in financial year 2022 23 under Employment Guarantee Scheme dhule news)

त्यात नंदुरबार सात कोटी ९८ लाख, तर धुळे जिल्ह्याची एक कोटी ९३ लाखांची थकबाकी आहे. हा निधी कधी मिळणार याची प्रतीक्षा प्रशासनासह लाभार्थ्यांनाही आहे.

नाशिक विभागात डिसेंबर २०२२ मध्ये एकाच दिवशी ८०० कामे सुरू करण्यात आली होती. २०२२-२०२३ या वर्षात एकूण ४५ हजार ३७५ कामे हाती घेऊन १६ हजार २६८ कामे पूर्ण केली. उर्वरित २९ हजार १०७ कामे प्रगतिपथावर आहेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यंत्रणेने नियोजन केले, वारंवार आढावा घेतला.

जिल्हा परिषद व राज्य यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्या प्रयत्नातून २०२२-२०२३ मध्ये धुळे ३६ कोटी आणि नंदुरबार जिल्ह्यात ६९ कोटींचा निधी खर्च केला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वरूपाची कामे घेतली जात आहेत.

निधीअभावी प्रशासन हतबल

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक स्वरूपाची ६७, सार्वजनिक स्वरूपाची १९७ अशी एकूण २६४ कामे हाती घेण्यात येतात. या वर्षात २५६ रुपये अकुशल मजुरी दर होता. कुशल निधी थकलेल्या कामांत सार्वजनिक- वैयक्तिक विहिरी, रस्ते, फळबाग, गोठे, रोपवाटिका अशा प्रमुख कामांचा समावेश आहे. यात यंत्रसामग्री, सिमेंट, लोखंड, प्लॅस्टिक पिशव्या आदींचा खर्च समावेशीत आहे.

वन विभाग, कृषी विभाग, ग्रामपंचायत, सामाजिक वनीकरण या प्रमुख विभागांकडून कामे केली जातात. यात कुशल व अकुशल कामासाठी निधी दिला जातो. कुशल मजुरांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर मजुरी जमा करण्यात येते. अर्धकुशल कामांचा निधी नरेगा आयुक्तांकडून प्राप्त झाल्यावर संबंधितांच्या खात्यावर जमा केला जातो.

लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव सादर केल्यानंतर या रकमेची जिल्हास्तरावरून आयुक्तस्तरावर मागणी नोंदवली जाते. या मागणीनंतर आयुक्त कार्यालयाकडून पंचायत समितीला निधी देऊन सार्वजनिक काम असेल तर संबंधित एजन्सी आणि वैयक्तिक कामाचे कुशलचे देयके थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जातात. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून मात्र कुशल देयकासाठी निधीच प्राप्त नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांसह प्रशासनही हतबल झाले आहे.