Dhule News : जिल्ह्यात 128 बालके बोलू लागली

By

धुळे : जीभ जड होणे, जिभेची अधिक हालचाल न होणे, जीभ बाहेर काढता न येणाऱ्या‍ जिल्ह्यातील १२८ बालकांची टंग टाय शस्त्रक्रिया येथील जिल्हा रुग्णालयात यशस्वीपणे पार पडली. अडखळत बोलणारी किंवा बोलता न येणाऱ्या या बालकांना शस्त्रक्रियेनंतर स्पष्टपणे बोलता येऊ लागल्याची माहिती जिल्हा मुखरोग आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन पाटील यांनी दिली.

बालकांच्या जिभेच्या खालचा भाग दिसत नाही, जीभ हलवताना व वर-खाली करताना अडचणी येतात, अशी मुले उशिरा बोलतात. सरासरी वर्षाचा होईपर्यंत मुलगा शब्द उच्चारायला आणि काही ठराविक शब्द बोलायला, हळूहळू तुटक तुटक वाक्यही बोलायला लागतो. मात्र, काही मुले बरीच वर्षे व्यवस्थित बोलू शकत नाहीत. (128 children started speaking in district Successful surgery on tongue tie children in District Government Hospital Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik Crime News : नववर्षातही घरफोड्यांचे सत्र कायम; 10 दिवसांत 14 घटनांनी शहरवासीय हादरले

अशा वेळेस त्या मुलांमध्ये हा त्रास असू शकतो. आपण सहजपणे आपली जीभ तोंडामध्ये फिरवू शकतो आणि त्यामुळेच बोलताना शब्दाचे उच्चार करता येतात. मात्र, काही मुलांमध्ये अशी समस्या जन्मापासून असते. त्यामुळे बोलताना, दूध पिताना, जेवताना, पदार्थ गिळताना त्यांना त्रास होतो. तो वेळीच लक्षात आला तर त्यावर योग्य उपचार करता येऊ शकतात.

बालकांच्या जन्मानंतर काही महिन्यांनी उघडे पडणे, चालणे, रांगणे, बोलणे अशा विविध क्रिया मुले करत असतात. मात्र, वेळेत बालकाला बोलता येत नसेल किंवा जिभेच्या हालचाली करताना त्रास होत असेल तर त्या मुला-मुलीची आपल्या जवळच्या रुग्णालयात तपासणी करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालयात १२ वर्षांखालील शालेय विद्यार्थ्यांची मौखिक आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

हेही वाचा : या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी'?

हेही वाचा: Municipal Corporation News : आयुक्त नियुक्तीची सुनावणी पुढे ढकलली

यात अशा व्याधीचे रुग्ण आढळले. पैकी १२८ रुग्णांची शस्त्रक्रियेसाठी निवड करण्यात आली. त्यांच्यावरील शस्त्रक्रियाही यशस्वी झाली. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कांचन वानेरे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. स्वप्नील पाटील, भूलतज्ज्ञ डॉ. रवी सोनवणे, डॉ. नितीन पाटील, डॉ. संजय शिंदे, डॉ. महेश भडांगे, डॉ. अश्‍विनी भामरे, सचिन कुंभार, राजीव भामरे यांच्या पथकाने परिश्रमाअंती ही अवघड शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. त्यामुळे संबंधित १२८ मुले स्पष्टपणे बोलू लागली.

हेही वाचा: Nashik News : मालेगावात डीके काॅर्नर भागातील दाम्पत्याची आत्महत्या