Nandurbar Crime News : गतिमंद मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या तिघा आरोपींना 20 वर्षांची शिक्षा

Nandurbar Crime News : शहादा-दोंडाईचा रस्त्यावर पुलाखाली भेंडवा नाल्यात अल्पवयीन गतिमंद मुलीचा गैरफायदा घेत तीन आरोपींनी तिच्यावर आळीपाळीने अत्याचार केला होता. ही घटना ९ जानेवारी २०१९ च्या मध्यरात्रीनंतर घडली.

तिघा आरोपींविरुद्ध सात साक्षीदारांच्या साक्षी तपासल्या व घटनास्थळी पीडितेच्या कपड्यावर आरोपींचे पुरावे आढळले होते. (20 years sentence for three accused who abused mental retardation girl nandurbar crime news)