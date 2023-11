Dhule News : माजी सरपंचाला 22 कोटींची नोटीस; वाळू उत्खनन, वाहतूक प्रकरण

By

Dhule News : दरखेडा (ता. शिंदखेडा) येथील बुराई नदीपात्रातून वाळूचे अवैध उत्खनन करून सुमारे दहा हजार ब्रास वाळू अवैध उत्खनन व वाहतूक केल्याप्रकरणी बाभुळदे (ता. शिंदखेडा) येथील माजी सरपंच विलास निंबा शिंदे यांना २२ कोटी २८ लाख ६६ हजार ८०० रुपयांची दंडाची नोटीस शिंदखेडा तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे यांनी गुरुवारी (ता. ९) सायंकाळी बजावली.(22 crore notice to ex sarpanch in Sand mining dhule news )

दरखेडा गावालगत असलेल्या बुराई नदीपात्रातून अवैध वाळू वाहतूक थांबविण्याबाबतची तक्रार दरखेडा ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे केली होती.

तक्रारीच्या अनुषंगाने गुरुवारी तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे, शिंदखेडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक दीपक पाटील, अव्वल कारकून संजय राणे, मंडळ अधिकारी नीलेश मोरे व अवैध गौणखनिज भरारी पथक यांनी पाहणी केली असता दहा हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक केल्याचा पंचनामा दरखेडा ग्रामस्थांसमक्ष करण्यात आला.

त्यामुळे दहा हजार ब्रास अवैधरीत्या वाळू उत्खनन करून वाहतुकीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार २२ कोटी २८ लाख ६६ हजार ८०० रुपये दंड आकारण्याची नोटीस माजी सरपंच विलास निंबा शिंदे यांना बजावण्यात आली.

नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत समक्ष हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश नोटिशीत देण्यात आले आहेत.