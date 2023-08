Nandurbar News : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील मृतांना आता 25 लाख; वर्षभरात दुसऱ्यांदा वाढ

Nandurbar News : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य मृत्यू होणे, अपंगत्व येणे, गंभीर व किरकोळ जखमी होणे अशा घटनांसाठी देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात शासनाने वर्षभरात दुसऱ्यांदा वाढ केली आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आता २५ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

हीच रक्कम वर्षभरापूर्वी २० लाख करण्यात आली होती. त्यामुळे वन्यप्राणी व जंगलाच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. (25 lakh will now be given if person dies in an attack by wild animals Nandurbar News )

राज्याच्या वनक्षेत्रात वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा, रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती, रानकुत्रे, रोही, माकड अशा प्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्य मृत्यूच्या घटना घडत असतात. अनेकदा हल्ल्यातील जखमींना कायमस्वरूपीचे अपंगत्व येते. गंभीर जखमी व किरकोळ जखमींना तातडीने वैद्यकीय सहाय्य पुरवावे लागते. अशा वेळेला सर्वतोपरी प्रयत्न करून मानवी जीवांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत असतो.

याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून २३ ऑगस्ट २०२२ ला शासनाने वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास २० लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती.

त्यानुसार ३ ऑगस्टपासून शासनाने एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आता २५ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य, व्यक्तीस कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास सात लाख ५० हजार रुपये, व्यक्ती गंभीररीत्या जखमी झाल्यास पाच लाख रुपये व किरकोळ जखमी झाल्यास ५० हजार रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

अशी मिळणार रक्कम

या अर्थसहाय्यात देण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी १० लाख रुपये व्यक्तीच्या वारसांना तत्काळ धनादेशाद्वारे देण्यात येणार आहेत, तर उर्वरित १० लाख रुपये रक्कम पाच वर्षांकरिता मुदतठेव म्हणून ठेवली जाणार आहे, तर उर्वरित पाच लाख रुपयांची रक्कम दहा वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवावी लागणार आहे. म्हणजेच दहा वर्षांनंतर वारसांना पूर्ण रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे वारसांना खर्चाचा ताळमेळ बसविताना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वन्यजीव-मानव संघर्ष नित्याचाच

एकट्या तळोदा तालुक्यात वन्यजीव व मानव संघर्ष नवीन नाही. एकाच वेळी दोन तीन बिबटे शेतकऱ्यांना दृष्टीस पडण्याचा घटनांत वाढ झाली आहे. अस्वलांच्या हल्ल्यातही वाढ झाली आहे. मागील दहा वर्षांतील आकडेवारीत हा संघर्ष वाढताच राहिला आहे. त्यात आतापावेतो दहा वर्षांत दहाहून अधिक माणसे मृत्युमुखी पडली, तर सुमारे ६०० प्राण्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे तालुक्यात हा संघर्ष नित्याचाच झाला आहे.