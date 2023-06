Dhule Crime News : तरुणाला लुटणारे तिघे गजाआड; 24 तासांत उकल

Dhule Crime News : शहराजवळील हरण्यामाळ तलाव परिसरात फिरण्यास गेलेल्या तरुणाला मारहाणीतून लुटणाऱ्या‍ तिघा संशयितांना धुळे तालुका पोलिसांनी अवघ्या चोवीस तासांत गजाआड केले. त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने, रोकडसह ४३ हजारांचा ऐवज जप्त केला. (3 who robbed the young men were arrested in 24 hours Dhule Crime News)

अमोल दिनकर पाटील (रा. मुकटी, ता. धुळे) २० जूनला दुपारी दीड ते दोनच्या सुमारास हरण्यामाळ तलाव येथे फिरण्यासाठी गेला. तेथे २५ ते ३० वयोगटातील तीन तरुण आले. त्यांनी अमोलला मारहाण केली. तसेच त्याच्याकडून सोन्याची चापे, कानातील बाळ्या, हजाराची रोकड आणि मोबाईल हिसकावून घेतला.

या प्रकरणी संशयित तिघांवर धुळे तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. अमोलने सांगितलेल्या वर्णनाआधारे पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांच्या शोधपथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशाल वामन मालचे (रा. अष्टकोनी ओटा, नगावबारी, देवपूर, धुळे) याला ताब्यात घेतले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कसून चौकशी केली असता संशयित विशाल मालचे याने अजय जोंधळे व ज्ञानेश्वर गोसावी (दोघे रा. पाण्याच्या टाकीजवळ, नगावबारी, देवपूर) यांच्या मदतीने तरुणाला लुटल्याची कबुली दिली. संशयितांकडून पोलिसांनी ४३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला.

पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, विभागीय पोलिस अधिकारी साजन सोनवणे, पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनिल महाजन, राजश्री पाटील, राकेश मोरे, रवींद्र सोनवणे, अमोल कापसे, कुणाल शिंगाणे, धीरज सांगळे, कांतिलाल शिरसाट, प्रमोद पाटील, नितीन दिवसे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.