Dhule News : लहान मुलांसाठी 30 बेडचे आयसीयू; हिरे मेडिकल कॉलेजतर्फे जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयात सेवा सुरू

Dhule News : शहरातील चक्करबर्डीतील श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयात लहान मुलांसाठी ३० बेडचा अतिदक्षता विभाग सुरू झाला आहे.

याकामी भाजपचे शहर-जिल्हा उपाध्यक्ष तथा हिरे मेडिकल अभ्यागत मंडळाचे सदस्य सचिन शेवतकर यांनी यशस्वी पाठपुरावा केला. (30 bed intensive care unit for children has started at Shri Bhausaheb Hire GMC and affiliated District Sarvopchar Hospital dhule news)

हिरे मेडिकलच्या रुग्णालयात गरीब, सर्वसाधारण महिला प्रसूतीसाठी येतात. त्या वेळी काही नवजात बालकांना ऑक्सिजनची गरज भासते, अथवा इतर व्याधींमुळे अतिदक्षता विभागाची आवश्यकता भासते.

त्यात ऑक्सिजन, सीपॅप मशिन, व्हेंटिलेटर आदी विविध सुविधा नसल्याने जन्मजात बालकाला धोका उद्‌भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ते लक्षात घेत श्री. शेवतकर यांनी पाठपुरावा केला. त्यामुळे ३० बेडचा अद्ययावत अतिदक्षता विभाग सुरू झाला.

त्यासाठी खासदार डॉ. सुभाष भामरे, आमदार जयकुमार रावल, आमदार अमरिशभाई पटेल, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, शहर विधानसभा मतदारसंघप्रमुख अनुप अग्रवाल, भाजपचे शहर-जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर, महापौर प्रतिभा चौधरी, वालिबेन मंडोरे, उपमहापौर वैशाली वराडे, सभापती किरण कुलेवार, सारिका अग्रवाल, जयश्री अहिरराव, ज्येष्ठ विजय पाच्छापूरकर, हिरामण गवळी, शीतल नवले, कल्याणी अंपळकर, नागसेन बोरसे, यशवंत येवलेकर, चंद्रकांत गुजराथी, ओम खंडेलवाल यांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याचे श्री. शेवतकर यांनी सांगितले.