Nandurbar News : जिल्ह्यातील 362 प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणीचा लाभ मंजूर

Nandurbar News : प्राथमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणीचा लाभ मंजूर करण्यात आला आहे.

एकाच पदावर प्रशिक्षित पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेसह पदवी संपादन करून सलग २४ वर्षे अर्हताकारी सेवा पूर्ण करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणी साठी विचार क्षेत्रात घेण्यात येते. (362 primary teachers in district have been granted benefit of selection category nandurbar news)

प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूरी कामी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीकडे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या १ हजार ०११ प्रस्तावांपैकी शासन नियमानुसार विहित निकषांची पूर्तता असणारे कागदपत्र प्रस्तावात सादर करणाऱ्या एकूण ४०३ पैकी सेवा ज्येष्ठतेनुसार पात्र ठरणारे एकूण ३६२ प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर करण्यात आली.

प्रस्ताव पूर्ण असणाऱ्या मात्र सेवा ज्येष्ठतेत बसत नसलेल्या व कागदपत्र अपूर्ण असणाऱ्या एकूण ६४९ प्रस्तावांना तुर्तास मान्यता देण्यात आलेली नाही.

सदर प्रकियेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. जे. तडवी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे, प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी सतीश. एस. चौधरी, उपशिक्षणाधिकारी वंदना वळवी, डॉ. युनूस पठाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी सुभाष मारनर, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी एस.पी. जाधव व सतीश गावित तसेच कनिष्ठ सहाय्यक सुनील गिरी यांनी परिश्रम घेतले आहेत.