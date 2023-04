Dhule News : भटाणे शिवारात शॉर्टसर्किटमुळे 4 एकर मका चाऱ्यासह खाक!

Dhule News : येथील शिवारातील मोती काशीराम पाटील व जागृती दीपक पाटील यांच्या शेतातील मका दोन-तीन दिवसांपूर्वीच कापणी करण्यात आला होता. दुपारच्या प्रहरात शेतातील विजेची तार तुटून पडल्याने शॉर्टसर्किट होऊन कापणी केलेल्या मक्याला आग लागली.

आगीत मोती काशीराम पाटील यांचा दोन एकर व जागृती दीपक पाटील यांच्या एक हेक्टरपैकी एक ते दीड एकर मका चारा व भुणक्यासह जळून खाक झाला. घटना भरदुपारी झाल्याने कळताक्षणी गावातील शेतकऱ्यांनी धाव घेत आग विझविली. त्यामुळे शेजारील शेतकऱ्यांचे संकट टळले. (4 acres of corn with fodder due to short circuit in Bhatane area Dhule News)

संपूर्ण ताराच जीर्ण

परिसरातील खांबावरील तारा बहुतेक ठिकाणी लोंबकळत असून, त्या जीर्ण झाल्या आहेत. तारांची डागडुजी करून वापर होत आहे. एका गाळ्यात तीन तीन-चार जॉइंट आहेत. वरूळ उपकेंद्रात भटाणे, वरूळ, जवखेडा, लोंढरे, भामपूर, जळोद, तऱ्हाडकसबे, तऱ्हाडी, हिंगोणी, टेकवाडे शिवारातील शेती व गावठाण क्षेत्र येते.

हे उपकेंद्र फार जुने आहे. या परिसरातून राज्य क्रमांक चार जातो. मुख्य प्रवाहाच्या तारा रस्ता ओलांडून गेल्या आहेत पण रस्ता ओलांडणाऱ्या तारांना गार्ड नाहीत. वरूळ गावातील नवीन वसाहतीतून मुख्य प्रवाह आहे.

मुख्य प्रवाहातील खांबावरील चिनीचे गार्ड निसटले आहेत; परंतु संबंधित विभाग मात्र दुर्लक्ष करीत असून, त्यांची दुरुस्ती करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.