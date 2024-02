Dhule Crime : शिरपूरजवळ दीड कोटीच्या गुटख्यासह 4 ट्रक जप्त; 6 अटकेत

शिरपूर : गुजरातकडून महाराष्ट्रात गुटख्याची तस्करी करणारे चार ट्रक शहर पोलिसांनी रविवारी (ता. ४) सकाळी जप्त केले. या कारवाईत एक कोटी ६२ लाख रुपये किमतीचा गुटखा आणि ९० लाखांची वाहने असा एकूण दोन कोटी ५४ लाख १४ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

वाहनांमधून सहा संशयितांना अटक करण्यात आली. अलीकडच्या काळातील जिल्ह्यातील ही सर्वांत मोठी कारवाई आहे. पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी शहर पोलिस ठाण्यात मुद्देमालाची पाहणी करून निरीक्षक के. के. पाटील व सहकाऱ्यांचे कौतुक केले. (4 trucks seized in Shirpur with Gutka worth 1 half crores 6 in detention Dhule Crime)