Dhule News | धुळ्यातील रस्त्यांसाठी 40 कोटींचा निधी मंजूर : खासदार डॉ. भामरे यांचा पाठपुरावा

धुळे : शहरात रस्त्यांविषयी ओरड होत असताना आणि महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना भाजपचे नेते शासनस्तरावरून निधी आणण्यासाठी कंबर कसून कामाला लागले आहेत. यात खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या पाठपुराव्याअंती मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाश शिंदे यांनी तब्बल ४० कोटींचा निधी मंगळवारी (ता. १०) मंजूर केला.

मुस्लिमबहुल भागातील रस्ते कामांसह शहरात चौफेर भागातील आणि काही हद्दवाढीतील गावांसाठी ४० कोटींचा निधी मिळविण्यात खासदार डॉ. भामरे यांना यश मिळाले. या निधी मंजुरीचे पत्र शासनाने महापालिका आयुक्त आणि खासदारांना दिले. या ४० कोटींच्या निधीतून विविध भागातील ५७ रस्त्यांची कामे होणार आहेत.(40 crore fund approved for roads in Dhule MP Dr Follow up by Bhamre Dhule News)

खासदार डॉ. भामरे यांच्या मागणीनुसार शासनाने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत हा ४० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. राज्यात सत्तासंघर्षानंतर स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने धुळे शहरात आतापर्यंत रस्तेविकासासाठी सुमारे शंभर कोटींचा निधी दिला आहे.

रस्त्यांविषयी नागरिकांची ओरड थांबविण्यासाठी भाजपचे नेते, पदाधिकारी, महापालिका प्रशासनाला कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी दर्जेदार ठेकेदारांची निवड करावी लागणार आहे. तेच-तेच बोटावर मोजण्याइतके ठेकेदार, कामांची संख्या अधिक या स्थितीमुळे ठिकठिकाणी रस्त्यांची कामे विलंबाने व दर्जाहीन, निकृष्ट होत असल्याने कोट्यवधींचा निधी आणला तरी नागरिकांची ओरड कायम राहणार असेल तर आगामी निवडणुकीत त्याचा भाजपला फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही, असे जाणकार सांगतात..

