Dhule News : पाठपुराव्यामुळे 41 कोटी पदरात | खासदार डॉ. भामरे

धुळे : राज्याच्या २०२३-२०२४ या अर्थसंकल्पात (Budget) पाठपुराव्याअंती विकासकामांसाठी ४१ कोटी २० लाखांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिली. याकामी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे सहकार्य लाभले. (41 crore sanctioned for follow up development works in state budget 2023 2024 dhule news)

ते म्हणाले, की धुळे लोकसभा मतदारसंघात रस्ते, पूल, मोऱ्या आदी कामांसाठी निधी मिळाला. यात धुळे शहरासह धुळे तालुक्यात रस्त्याच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे.

ती कामे अशी महामार्ग क्रमांक ५३ ते अजंग-अंबोडे-नवलनगर-मोहाडी-कौठळ-कापडणे ते महामार्ग क्रमांक ६०, मोहाडी प्र. डांगरी ते कौठळदरम्यान पांझरा नदीवर मोठ्या पुलाच्या बांधकामासाठी नऊ कोटी, महामार्ग सात ते देशशिरवाडे-अजनाळे-पाडळदे-रावेर-चितोड-धुळे-बिलाडी-न्याहळोद-कौठळ-तामसवाडी रस्त्याच्या सुधारणेसाठी एक कोटी ६५ लाख,

महामार्ग सहा ते अजंग-अंबोडे-नवलनगर-मोहाडी-कापडणे, महामार्ग ३, सरवड-नंदाणे-बुरझड-लामकानी-निजामपूर-ब्राह्मणवेल-कोंडाईबारी ते महामार्ग सहा सुधारणा, रुंदीकरणासाठी एक कोटी ५५ लाख, मेहेरगाव-धुळे-अमळनेर-चोपडा-खरगोन रस्ता (धुळे-पारोळा रस्ता),

महामार्ग पंधरावर सुधारणेसाठी (धुळे शहरातून जाणारा नागपूर धुळे-सुरत रस्ता, भाग प्रकाश टॉकीज ते पारोळा रोड चौफुलीपर्यंत) बारा कोटी, महामार्ग क्रमांक ५३ ते अजंग-अंबोडे-नवलनगर-मोहाडी-कौठळ-कापडणे ते प्र. डांगरी ते कौठळदरम्यान रस्त्यासाठी आठ कोटी,

धुळे-नकाणे-वार-सुट्रेपाडा-कावठी रस्ता रुंदीकरणासह सुधारणेसाठी, भाग धुळे ते नकाणेसाठी साडेतीन कोटी, वाडीभोकर ते नकाणे रस्ता रुंदीकरणासह सुधारणा, भाग वाडीभोकर ते नकाणेसाठी साडेचार कोटी, धुळे-वरखेडी-आर्णी-शिरधाने-विश्वनाथ-मोहाडी ते जिल्हा हद्द रुंदीकरणासह सुधारणेस एक कोटीचा निधी मंजूर झाला.