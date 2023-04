Dhule News : मेडीकल दुकानाला आगीत वर्शी येथे 5 लाखांचे नुकसान

By

Dhule News : वर्शी (ता. शिंदखेडा) येथे मंगळवारी (ता. ११) सकाळी अकराच्या सुमारास रवींद्र जव्हेरीलाल जैन यांच्या मेडिकल दुकानाला शॉट सर्किटमुळे आग लागली. या आगीत मेडिकल साहित्यासह औषधी गोळ्या व अन्य साहित्य मिळून एकूण पाच लाख रूपयांचे नुकसान झाले आहे. (5 lakhs damage to medical shop in fire in Varshi Dhule News)

शिंदखेडा व शिरपूर येथील अग्निशमन दलाच्या जवानांनी ही आग आटोक्यात आणली. श्री. जैन हे सकाळी मेडिकल दुकानात बसलेले असताना अचानक जळाल्याचा वास येऊ लागला. हा वास्त जास्त येत असल्याने ते वरच्या माजल्यावर गेले असता, तेथे त्यांना आगीने रौद्र रूप धारण केल्याचे दिसले.

त्यांनी आरडा ओरड केल्याने त्यांचे भाऊ दिलीप जैन व ग्रामस्थांनी तातडीने त्या ठिकाणी येत घरगुती बोअर सुरू करून पाणी मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आग मोठी असल्याने ती वाढतच गेली.

त्यानंतर ग्रामस्थांनी शिरपूर व शिंदखेडा येथील अग्नीशमनला याबाबत माहिती दिली. तेथील जवानांनी अथक प्रयत्नांनंतर आग अटोक्यात आणली. डी. आर. पाटील, सरपंच सुरेश माळी व ग्रामस्थांनी अखेरपर्यंत घटनास्थळी थांबून मदतकार्य केले.

या आगीत औषधी, गोळ्या, सेसा ऑईलच्या ४ पेट्या, इलेक्ट्रीक वायरचे पाच बंडल, बिस्कीट कार्टून, जनरल बुक, नोट बुक आदी जळाल्याने सुमारे पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. नरडाणा पोलिस ठाण्यात उशिरापर्यंत नोंद करण्याचे काम सुरू होते.