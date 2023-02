Dhule News : कर्जफेडीच्या पैशांवर चोरट्याचा डल्ला

शिरपूर ( जि. धुळे) : बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची (Loan) परतफेड करण्यासाठी जाणाऱ्या प्रौढाचे ५१ हजार रुपये चोरीस गेल्याची घटना बुधवारी (ता. २२) दुपारी घडली.

या कृत्यात महिलेचा सहभाग असल्याचा संशय वर्तविण्यात येत आहे. (51 thousand rupees were stolen from an adult who was going to repay loan taken from bank dhule news)

शहरातील हुडको परिसरात अरुणावती इमारतीमध्ये सुधाकर विठ्ठल दोरीक (वय ५१) राहतात. त्यांचा बोअरवेल तयार करून देण्याचा व्यवसाय होता. व्यवसायासाठी त्यांनी येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून कर्ज घेतले होते. दरम्यान, त्यांना व्यवसाय बंद करावा लागला. त्यामुळे बोअर मशिन व ट्रॅक्टर विकून त्यांनी रक्कम गोळा केली होती. त्यातून बँकेत कर्जफेड करण्यासाठी ते निघाले होते.

घरातून बाहेर पडताना त्यांनी रोकड भरलेली पिशवी हातात घेतली. घरापासून करवंद नाक्यापर्यंत ते चालत गेले. तेथे शेअर रिक्षात बसून ते गुजराथी कॉम्प्लेक्सपर्यंत पोचले. रिक्षातून खाली उतरल्यावर त्यांना पिशवी कापल्याचे लक्षात आले.

त्यांनी सोबत घेतलेल्या ७६ हजार ५०० पैकी ५१ हजार ५०० रुपयांच्या नोटांचे बंडल चोरीस गेल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनी परिसरातील लोकांना ही बाब सांगितली. त्यांच्यासोबत रिक्षात बसलेल्या महिलेचा परिसरात शोधही घेण्यात आला, पण ती सापडली नाही. त्यानंतर दोरीक यांनी शहर पोलिस ठाणे गाठून घटनेची माहिती दिली. गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.