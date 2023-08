Dhule Riot News : सांगवीच्या हिंसाचारातील 65 जणांची ओळख पटली; संशयित 14 पर्यंत कोठडीत

By

Dhule Riot News : बॅनर फाडल्याच्या वादातून दंगल आणि हिंसाचार प्रकरणी सांगवी (ता. शिरपूर) पोलिस ठाण्यात जमावातील तब्बल दीडशे संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल झाला.

पैकी ६५ जणांची ओळख पटली असून, १३ जणांना अटक करण्यात आली. त्यांना येथील न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ११) कामकाजानंतर सोमवार (ता. १४)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

सांगवी-जोयदा मार्गावरील चारणपाडा परिसरात आदिवासी दिनानिमित्त महापुरुषांची प्रतिमा असलेले फलक गुरुवारी (ता. १०) दुपारी फाडल्याची माहिती मिळाल्याने तणाव पसरला. (65 people involved in Sangvi violence have been identified Dhule Riot News)

या वादावर पडदा टाकला गेला, मात्र दुपारी साडेतीनला चारणपाडा येथे गेलेल्या तिघांना मारहाण झाल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यातील एकाचे निधन झाल्याचा चुकीचा संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि चारणपाडा व सांगवीदरम्यान तुफान दगडफेक सुरू झाली.

अधिकारी तळ ठोकून

संशयितांना तातडीने अटक करावी, या मागणीसाठी जमावाने महामार्ग रोखून धरला. तेथे आमदारांसह तहसीलदार महेंद्र माळी, पोलिस उपअधीक्षक सचिन हिरे यांच्या वाहनांचीही तोडफोड झाली. परिस्थिती चिघळल्याचे पाहून पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केल्यामुळे जमावाची रात्री उशिरा पांगापांग झाली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

गुरुवारी रात्रीपासून पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर अधीक्षक किशोर काळे, उपअधीक्षक सचिन हिरे, एलसीबीचे निरीक्षक हेमंत पाटील, शिरपूरचे निरीक्षक ए. एस. आगरकर, सहाय्यक निरीक्षक दीपक पावरा, सुरेश शिरसाट, उमेश बोरसे आदी सांगवीत तळ ठोकून होते. सांगवीसह चारणपाडा येथे मोठा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.

पोलिसांकडून अटकसत्र सुरू

पोलिसांनी रात्रभरात १३ जणांना हुडकण्यात यश मिळविले. त्यात नागेश तुंगार (रा. सांगवी), प्रकाश पावरा (रा. जोयदा), आकाश भिल (रा. निमझरी), मच्छिंद्र भिल (रा. कळमसरे), कृष्णा भिल (रा. निमझरी), मच्छिंद्र शिवाजी भिल (रा. निमझरी), दीपक भिल (रा. निमझरी), समाधान भिल (रा. निमझरी), सागर भिल (रा. निमझरी), इंदर भिल (रा. कळमसरे), अविनाश भिल (रा. हिंगोणीपाडा), शरद भिल (रा. निमझरी) व जितेंद्र कोकणी (रा. सांगवी) यांचा समावेश आहे.