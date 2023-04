Nandurbar Crime News : घरफोडीत 7 लाखांच्या ऐवजावर डल्ला; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

By

Nandurbar Crime News : लांबोळा (ता. शहादा) येथे सोमवारी (ता. १०) मध्यरात्री चोरट्यांनी बंद दोन घरांचे कडीकोयंडे तोडून घरफोडी केली. यात चोरट्यांनी सात लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला.

एकंदरीत या घटनेवरून चोरट्यांनी आता शहरासह ग्रामीण भागाला लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. गावात २५ वर्षांनंतर घरफोडीची घटना घडल्याने लांबोळ्यासह परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

त्यामुळे ग्रामीण भागात पोलिसांच्या गस्तीची गरज निर्माण झाल्याचा सूर ग्रामस्थांमधून उमटत आहे. दरम्यान, सरपंच रवींद्र रावल यांनी ग्रामसेवकास गावाच्या प्रवेशाच्या रस्त्यावरील मुख्य जागी सीसीटीव्ही कॅमेरे तातडीने बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत. (7 lakhs in house burglary atmosphere of fear among villagers Nandurbar Crime News)

लांबोळा येथील नरेंद्र सजन पाटील कामानिमित्त घराला कुलूप लावून शहादा येथे गेले होते. चोरट्यांनी त्याचा फायदा घेऊन घराच्या पुढील दरवाजाचा कडीकोयंडा व कपाटांची कुलपे तोडून साहित्य अस्ताव्यस्त फेकत बारा तोळे सोन्याचे दागिने तसेच एक लाख रुपयांची रोकड असा सुमारे सात लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला.

घरातील दरवाजे उघडे ठेवून चोरट्यांनी पोबारा केला. त्याच रात्री श्रीमती सुरेखा विठ्ठल पाटील यांचे घर बंद होते. त्या गुजरातमधील बडोदा येथे गेलेल्या होत्या. चोरट्यांनी त्यांच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. मात्र, या घरातून चोरट्यांना केवळ सहा हजार रुपये रोख मिळाल्याने ते लांबविले आहेत.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

दोन्ही घरांचे पंचनामे करून गुन्हा दाखल

नरेंद्र सजन पाटील यांना घटनेची माहिती मिळाल्यावर ते सकाळी घरी आले. त्यांना घराचा दरवाजा उघडा दिसला. घरात प्रवेश केल्यानंतर कपाटे तोडून साहित्य अस्ताव्यस्त फेकलेले दिसून आले.

त्यांना चोरी झाल्याचे निदर्शनास येताच लांबोळा येथील पोलिसपाटील प्रवीण पाटील यांनी प्रकाशा येथील पोलिस दूर क्षेत्रात खबर दिली. घटनास्थळी शहादा पोलिस ठाण्याचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक राजन मोरे, पोलिस कर्मचारी युवराज पाटील, प्रकाशा पोलिस दूरक्षेत्राचे संदीप हंडारे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी भेट देऊन दोन्ही घरांचे पंचनामे केले.

त्यानंतर शहादा पोलिसांत घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुपारी नंदुरबार येथून श्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले.

मात्र, श्वानाने दोन्ही घरांच्या रत्यावरून परत येत काही अंतरावर आडोशाला घुटमळला, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये त्या जागी एक दुचाकी उभी असल्याचे दिसून आले. हवालदार संदीप हंडारे तपास करीत आहेत.