Dhule News : बंदोबस्तात गैरहजर राहिलेले 7 पोलिस अंमलदार निलंबित

Dhule News : जिल्ह्यात ३१ डिसेंबरला कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये यासाठी तसेच प्राणांकित अपघात, इतर अपघातांना आळा घालण्यासाठी मद्यप्राशन करून वाहन चालविणारे, मोटार वाहन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कारवाईचा आदेश पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिला.

मात्र, महत्त्वाच्या बंदोबस्तात गैरहजर आढळल्याने सात पोलिस अंमलदारांना निलंबित करत पोलिस अधीक्षक धिवरे यांनी दणका दिला आहे.(7 police officers who were absent in settlement suspended Dhule News)