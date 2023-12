Dhule News: शालेय विद्यार्थ्यांसह पालकांवर कारवाई; प्रत्येकी 5 हजाराचा दंड वसूल

Dhule News : वाहन चालविण्याचा परवाना नसताना आणि १८ वयवर्ष पूर्ण नसतानाही वाहन चालविणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांवर शहर वाहतूक पोलिसांनी धडक कारवाई केली. यात संबंधित पालकांकडून प्रत्येकी पाच हजाराचा दंड वसूल करण्यात आला.

पालकांनी शालेय विद्यार्थ्यांना वाहने देऊ नयेत. अन्यथा, दंडाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा शहर वाहतूक पोलिसांनी दिला. (Action against parents along with school students for violation of traffic rules dhule news)