Dhule News : महामार्गावरील अतिक्रमणांवर हातोडा; पोलिस बंदोबस्तात सुमारे 40 अतिक्रमणे हटविली

धुळे : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील शहरातील गुरुद्वारा परिसरातील ४० अतिक्रमणे मंगळवारी (ता. ३१) सकाळी दहाच्या सुमारास जेसीबीच्या सहाय्याने काढून टाकण्यात आली. पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली.

मुंबई-आग्रा महामार्गावरील गुरुद्वारालगत एसव्हीकेएम शैक्षणिक संकुलापासून थेट देश-विदेश हॉटेलपर्यंत रस्त्यावर काही व्यावसायिकांनी कच्चे-पक्के अतिक्रमण केले होते. या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन अपघाताच्या घटनाही घडत होत्या. अपघातांमुळे विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन शाळेत जावे लागत होते. (Action on highway encroachment Around 40 encroachment have been removed under police arrangements Dhule News)

ही बाब लक्षात घेऊन आयएसटीपी व सारांश भावसार यांनी महामार्गावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी पुढाकार घेतला. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून तसेच पोलिस अधीक्षक बारकुंड यांच्याकडे पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली. श्री. बारकुंड यांनी या कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर मंगळवारी पोलिस बंदोबस्तात महामार्गावरील सुमारे ४० अतिक्रमणे हटविण्यात आली.

टीबीआरतर्फे रूट पेट्रोलिंग मॅनेजर आकाश गुजर, अमर शर्मा, श्रीराम लोकने उपस्थित होते. शहर पोलिस ठाण्याचे डी. डी. धनवटे, जे. एम. पाटील, आर. आर. वसावे, आर. बी. खेडकर, व्ही. एम. जाधव, बी. व्ही. जिरे, एस. ए. वसावे, व्ही. बी. वाडिले, आर. एन. देवरे, के. पी. पवार, ए. आर. शिंपी आदी बंदोबस्तावर होते. ही अतिक्रमणे हटविल्याने उद्योजकांसह छोटे व्यावसायिक, कामगार व या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.

