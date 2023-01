Dhule News : आदिवासींचा मोर्चा निघणारच ! आ.काशीराम पावरा यांचा प्रशासनाला इशारा

By

शिरपूर : तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दाव्यासंबंधात नियोजित मोर्चा आचारसंहितेमुळे पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र आचारसंहितेनंतर मोर्चा निघणारच, दरम्यानच्या कालावधीत वन विभागाने आपल्या निर्णयांचा फेरविचार करावा, असे आमदार काशीराम पावरा यांनी स्पष्ट केले.

आमदार पावरा म्हणाले, की तालुक्यातील ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांकडून उपविभागीय समिती व जिल्हास्तरीय समित्यांकडे १७ हजार ५७७ वनहक्क दावे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते. जिल्हास्तरीय प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे तब्बल पाच हजार ७८० वनदावे अमान्य केले आहेत. त्यामुळे आदिवासींमध्ये संतापाची लाट आहे. (Adivasi march will start MLA Kashiram Pawara warning to the administration Dhule News)

प्रशासनाला आदिवासींचा असंतोष लक्षात आणून देण्यासाठी १० जानेवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. त्यात १६ जानेवारीला मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. मात्र नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक असल्याने आचारसंहितेच्या कारणास्तव मोर्चा काढता येणार नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आचारसंहिता कालावधी संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असे आमदार पावरा यांनी सांगितले.

प्रशासनाची कारणे त्रोटक

आमदार पावरा म्हणाले, की प्रशासनाने दावे नामंजूर करण्यासाठी दिलेली कारणेदेखील अत्यंत असमाधानकारक व त्रोटक आहेत. दावेदाराचे अतिक्रमण १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून असल्याचे पुरावे सादर नसणे, गावातील ज्येष्ठ नागरिकाच्या जबाबाचा पुरावा ग्राह्य न धरणे, मंजूर दाव्यांच्या प्रकरणात ज्या सीमा दर्शविल्या आहेत, त्यात संबंधित दावेदारांची नावे असतानाही त्यांचे दावे नामंजूर करणे, दावेदारांना ९० दिवसांच्या आत अपील करण्याबाबत पत्रे प्रत्यक्षात अपिलाची मुदत संपून गेल्यानंतर दावेदारांना वितरित करणे असे प्रकार घडले आहेत. प्रत्यक्ष वनक्षेत्राच्या स्थळाची पाहणी न करताच एकतर्फी निर्णय देऊन आदिवासींवर अन्याय झाला आहे.

वन विभागाकडून अपेक्षा

आचारसंहिता संपुष्टात येईपर्यंत वन विभागाच्या हाती पुरेसा अवधी आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. साडेपाच हजार कुटुंबांसाठी हा जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. निर्णयाची फेरतपासणी करून वंचितांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा आमदार पावरा यांनी व्यक्त केली.

