Dhule News : महापालिका हद्दीतील खड्डे बुजविण्याचा तहकूब विषय लेखा विभागाच्या अभिप्रायाशिवाय व दिशाभूल करून थेट स्थायी समितीपुढे आणला गेला, आलेल्या पैशांवर डोळा ठेवून हा विषय आणला गेला, असे गंभीर आरोप करत खड्डे बुजविण्याच्या विषयावर वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करा, त्यानंतर निर्णय घ्या, अशी मागणी स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी सदस्यांनीच केली.

त्यामुळे पुन्हा एकदा बांधकाम विभाग व एकूणच प्रशासन तोंडावर आपटल्याचे पाहायला मिळाले. खड्डे बुजविण्यासाठी एक कोटी रुपये खर्चाचा उल्लेख नसल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी अधोरेखित केला. (administrations in trouble for second time with construction department Subject to standing without feedback from Accounts Department Dhule News)

महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा गुरुवारी (ता. ३) सकाळी अकराला महापालिका सभागृहात झाली. सभापती किरण कुलेवार, उपायुक्त/प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त विजय सनेर, नगरसचिव मनोज वाघ, सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.

सभेच्या अजेंड्यावर इतर विविध विषयांसह महापालिका हद्दीतील खड्डे बुजविणे तसेच रस्ते व क्रॉस ड्रेनेजची दुरुस्ती व इतर आनुषंगिक कामांसाठी निविदादर मागविण्यात आले.

त्यावर फेरविचाराचा विषय होता. अर्थात यापूर्वी हा विषय सदस्यांच्या विविध आक्षेपांमुळे तहकूब झाला होता. मात्र पुन्हा सदस्यांनी तेच प्रश्‍न उपस्थित करत बांधकाम विभाग व प्रशासनाला घेरले.

प्रशासनाकडून दिशाभूल

सदस्य सुनील बैसाणे म्हणाले, की लेखा विभागाच्या अभिप्रायाशिवाय व आयुक्तांच्या मान्यतेने हा विषय स्थायीपुढे आणला गेला आहे. यात दिशाभूल केली आहे. इतर विषय लेखा विभागासह सर्व अधिकाऱ्यांकडे जातो मग हाच विषय थेट कसा, असा त्यांचा प्रश्‍न होता.

जलकुंभांची स्थिती वाईट असताना, अत्यावश्‍यक सेवेत हा विषय असताना असे विषय घेतले जात नाहीत. मात्र खड्डे बुजविण्याच्या विषयावर तत्परता दाखविली जाते. शिवाय शहराच्या देवपूरसह इतर भागात कोट्यवधी रुपये खर्चाचे रस्ते झाले आहेत, अनेक रस्ते मंजूर आहेत.

त्यामुळे कोणते खड्डे बुजविणार त्याची माहिती नाही. केबल कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या पैशांवर डोळा ठेवून हा विषय आणल्याचा आरोपही श्री. बैसाणे यांनी केला. सदस्य हर्षकुमार रेलन यांनीही कोट्यवधींचे रस्ते झालेले आहेत, त्यामुळे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करा, अर्धवट विषय सभेत आणू नयेत, असे सांगितले.

सदस्य किरण अहिरराव यांनी खड्डे बुजविण्याच्या विषयात खर्चाचा उल्लेख का नाही, एक कोटी खर्च करून मनपाची, नगरसेवकांची, भाजपची बदनामी थांबेल का, असा प्रश्‍न केला. हद्दवाढ क्षेत्रात फार हाल आहेत.

त्यामुळे तेथील खड्डे बुजवा, वायफळ खर्च करू नका, असे ते म्हणाले. शेवटी सभापती श्रीमती कुलेवार यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल लेखा विभागाकडून तपासून हा विषय सादर करावा, असे म्हणत विषय तहकूब केला.

त्याच भागात खर्च व्हावा

केबल टाकताना खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी संबंधित केबल कंपन्यांकडून मोबदला दिला जातो. या पैशातून खड्डे बुजविण्याची देयके अदा करण्याबाबत प्रशासनाने म्हटले आहे.

दरम्यान, ज्या भागात असे रस्ते खोदले गेले त्याच भागासाठी हा पैसा वापरला गेला पाहिजे, असे मत लेखाधिकारी गजानन पाटील यांनी नोंदविले. त्यामुळे खड्डे बुजविण्याच्या विषयावर बांधकाम विभाग व प्रशासन कचाट्यात सापडल्याचे दिसते.