Sakal Impact : शिंदखेड्यात ग्रामपंचायतींवर अखेर प्रशासकांची नियुक्ती; सीईओ शुभम गुप्तांचे निर्देश

Sakal Impact : शिंदखेडा तालुक्यातील जूनअखेर सात ग्रामपंचायतींची मुदत संपूनही प्रशासकाच्या नियुक्त्या रखरडल्या होत्या.

‘सात गावकारभाऱ्यांची मुदत संपली’ असे ठळक वृत्त ‘सकाळ’मध्ये शुक्रवारी (ता. १०) प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी शिंदखेडा पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या चार विस्ताराधिकाऱ्यांकडे सात ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदाचा कार्यभार दिला. (Administrators are appointed to Gram Panchayats in Shindkheda dhule news)

शिंदखेडा तालुक्यात जानेवारी ते डिसेंबरअखेर १३ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. १३ पैकी सात ग्रामपंचायतींची २ जूनला मुदत संपली होती. मुदत संपून सव्वा महिना होऊनही प्रशासकाच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या.

शुक्रवारी ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी शिंदखेडा पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाचे विस्ताराधिकारी यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत.

चार विस्ताराधिकाऱ्यांकडे सात ग्रामपंचायती

तावखेडा (प्र. बेटावद), कदाणे व परसामळ-कुमरेज या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी विस्ताराधिकारी एस. के. सावकारे, कंचनपूर ग्रामपंचायतीचे प्रशासक विस्ताराधिकारी एम. डी. सोनवणे, वाघोदे व वालखेडा ग्रामपंचायतीचे प्रशासक विस्ताराधिकारी एस. ओ. जाधव व साळवे ग्रामपंचायतीचे प्रशासक म्हणून विस्ताराधिकारी कपिल वाघ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

प्रशासकामुळे आर्थिक व्यवहार होणार सुरळीत

शिंदखेडा तालुक्यातील सात ग्रामपंचायतींची मुदत संपून सव्वा महिना होऊन प्रशासक नियुक्त्या रखडल्या होत्या.

याबाबत प्रभारी गटविकास अधिकारी प्रदीप पवार यांनी जिल्हा परिषदेकडे प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठविला होता.

प्रशासक नसल्यामुळे तात्पुरते कामकाज ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक पाहत होते. मात्र आर्थिक व्यवहार करता येत नसल्याने अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. आता प्रशासकाची नियुक्ती झाल्याने आर्थिक व्यवहार सुरळीत होणार आहेत.

अटी व शर्ती

नवनियुक्त ग्रामपंचायत प्रशासकांनी ग्रामपंचायतीचा पदभार स्वीकारून त्यांची जबाबदारी व कर्तव्ये, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियममधील तरतुदी व वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या शासन आदेशानुसार कामकाज करावे, प्रशासकांना ग्रामपंचायतीच्या कामकाजामध्ये मतदानाचा अधिकार असणार नाही.

तसेच त्यांनी मूळ पदाचे कामकाज सांभाळून प्रशासकपदाचे काम पाहावयाचे आहे व मुंबई उच्च न्यायालय अथवा शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार उपरोक्त नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.