Dhule Accident News : ट्रॅक्टर अपघात प्रकरणी 10 दिवसांनंतर चालकावर गुन्हा

Dhule Accident News : अमराळे (ता. शिंदखेडा) येथील गावशिवरातील गट क्रमांक १४५ शेतात २८ मेस पहाटे चारच्या सुमारास ट्रॅक्टरच्या मडगार्डवर बसलेल्या १७ वर्षीय तरुणाचा पडून मृत्यू झाला होता. (After 10 days in tractor accident case against driver dhule accident news)

ट्रॅक्टरचालकाने दगडावर ट्रॅक्टर चढवून तरुणाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरून पोलिस ठाण्यात खबर न देता पळून गेला म्हणून बुधवारी (ता. ७) चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

२८ मेस पहाटे चारच्या सुमारास अमराळे शिवारातील शेत गट क्रमांक १४५ मध्ये शेतात सार्वजनिक जागी ट्रॅक्टर (एमएच १८, बीआर ५९३३)च्या मडगार्डवर हर्शल राजेंद्र बोरसे (वय १७, रा. अमराळे) बसलेला असताना चालक अमोल राजेंद्र बोरसे (वय ३५, रा. अमराळे) याने ट्रॅक्टरच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून दगडावर चालविल्याने हर्शलचा खाली पडून गंभीर दुखापत होऊन मृत्यू झाला.

अपघाताची खबर न देता पळून गेल्याची फिर्याद बुधवारी भरत उत्तम बोरसे (वय ३८, व्यवसाय शेती, रा. अमराळे) यांनी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात दिल्यावरून ट्रॅक्टरचालक अमोल बोरसे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस नाईक प्रशांत पवार तपास करीत आहेत.