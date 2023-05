Accident News : कृषी विभागाच्या भरधाव बोलेरो ने सवाई मुकटीच्या दोघांना उडवले

Dhule News : सोनगीर-दोंडाईचा राज्य महामार्गावर मंगळवारी (ता. २३) रात्री सोंडले (ता. शिंदखेडा) गावशिवारातील हॉटेल मृणालजवळ दोंडाईचाहून सोनगीरकडे जाणाऱ्या कृषी विभागाच्या शासकीय बोलेरो वाहनाने समोरून येणाऱ्या युनिकॉर्न दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने सवाई-मुकटी (ता. शिंदखेडा) येथील दोघे जागीच ठार झाले.

भूषण शांताराम पाटील (२५, व्यवसाय-चालक) व रामकृष्ण वंजी सोमवंशी (५२, व्यवसाय- शेती) अशी त्यांची नावे आहेत. (Agriculture Department Bolero Both of Sawai Mukti were flown Accident while returning from Songir after updating Aadhaar card Dhule News)

बुधवारी (ता. २४) शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात बोलेरो चालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला. शिंदखेडा पोलिसांनी रस्त्यावर असलेली बोलेरो गाडी क्रेनने उचलून रात्रीच वाहतूक सुरळीत केली.

मंगळवारी (ता. २३) भूषण पाटील व रामकृष्ण सोमवंशी सायंकाळी पाचच्या सुमारास युनिकॉर्न दुचाकीने (एमएच ४१, पी ३९६५) सोनगीर येथे आधारकार्ड अपडेटसाठी गेले होते. ते रात्री सवाई-मुकटीला परत येत असताना भूषण पाटील दुचाकी चालवत होता.

सोंडले गावशिवारातील हॉटेल मृणालजवळ रात्री आठ वाजून दहा मिनिटांच्या सुमारास दोंडाईचाहून सोनगीरकडे भरधाव जाणाऱ्या नव्या बोलेरोने (एमएच १८, बीसी ९८७४) वरील चालक प्रमोद रमेश धनगर (३७, रा. लक्ष्मीनगर, देवपूर, धुळे) याने रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून हयगयीने वाहन चालवून युनिकॉनला समोरून जोरदार धडक दिली.

यात दुचाकीवरील दोघे फेकले जाऊन दुचाकीचा चेंदामेंदा झाला. भूषण पाटील यास पोटास व डोक्यास उजव्या बाजूला, तर रामकृष्ण सोमवंशी यांना डोक्यास मागच्या बाजूस गंभीर दुखापत झाल्याने ते बेशुद्धावस्थेत होते.

भूषण पाटील याच्या डोक्यातील हेल्मेट फुटून रस्त्याच्या बाजूला पडलेले होते. अपघातानंतर बोलेरोचालक प्रमोद धनगर घटनास्थळावरून पसार झाला होता. ग्रामस्थांनी पोलिसांना कळविल्यानंतर तातडीने १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका बोलविण्यात आली.

त्यांना शिंदखेडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विनय पवार यांनी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास दोघांना मृत घोषित केले.

अपघाताबाबत बुधवारी (ता. २४) दुपारी मनोज अरुण पाटील (३०, रा. सवाई-मुकटी) यांनी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने बोलेरोचालक प्रमोद धनगर यांच्याविरोधात दोघांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल झाला. पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक प्रशांत गोरावडे तपास करीत आहेत.