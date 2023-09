Tapi Flood News : अस्मानी संकटाने शेतकरी हवालदिल! कपाशी नेस्तनाबूद

Tapi Flood News : तापी नदीला महापूर आल्याने तेथील अतिरिक्त पाणी सोडल्याने अरुणावती नदीलाही पूर आला असून, नदीकाठावरील शेतांमध्ये पाणी शिरले आहे. त्यामुळे शेतांमधील वेचणीवर आलेले कपाशीचे पीक जमीनदोस्त झाले आहे. या अस्मानी संकटाने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

हतनूर प्रकल्पाच्या क्षेत्रात मोठा पाऊस झाल्याने तेथून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे तापीला महापूर आला आहे. (Agriculture on Arunavati banks under water due to flood in tapi river nandurbar news)

सुलवाडे प्रकल्पाचे सर्व २७ दरवाजे पूर्णत: उघडले असून, रविवारी (ता. १७) सकाळी तेथून आठ लाख २४ हजार ६०२ क्यूसेक विसर्ग झाला. तापी नदीतील अतिरिक्त पुराचे पाणी अरुणावती नदीत सोडल्याने ती दुथडी भरून वाहत आहे.

पाण्याचा लोंढा सातत्याने वाढल्यामुळे रविवारी सकाळी बाळदे (ता. शिरपूर) येथील पूल पाण्याखाली गेला. बाळदेसह जातोडा, बोरगाव परिसरातील नदीकाठावरील शेतांमध्ये पाणी शिरले. तेथील बहुतांश शेती पाण्याखाली आहे. या शेतांमध्ये प्रामुख्याने कपाशीची लागवड केली होती.

पावसाने ओढ दिल्यामुळे मिळेल तेथून पाणी आणून शेतकऱ्यांनी कपाशी कशीबशी जगविली. आता कापूस वेचणीसाठी मजुरांची जुळवाजुळव सुरू असताना पुराच्या पाण्याने शेतकऱ्यांच्या आशेवर अक्षरश: पाणी फिरविले. तापी काठावरील गिधाडे, वनावल, उपरपिंड, टेंभे येथील शेतांमध्येही पाणी शिरून कपाशी व केळी या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.

शेतातील नुकसान पाहण्यासाठी शेतकरी शेताकडे निघाले, मात्र चिखल आणि पाण्यामुळे त्यांना शेतात पायही टाकता आला नाही. अखेर दुरूनच शेतात पाण्याखाली गेलेली पिके पाहताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले. या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाने त्यांना भरीव मदत मिळवून द्यावी, अशी अपेक्षा परिसरातून व्यक्त करण्यात आली.

"पावसाअभावी दुष्काळाची चाहूल लागल्यावरही हिंमत सोडली नव्हती. बाहेरून पाणी आणून कपाशीचे पीक जिवंत ठेवले. आता कापूस वेचणीची वेळ आली असताना एका रात्रीत शेतात पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले. ते कसे भरून निघेल या चिंतेने माझ्यासकट अनेक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत." -ज्ञानेश्वर कुंभार, जातोडा