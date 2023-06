Nandurbar News : शिवारात पाणी आणण्यासाठी आमदारांनी काय केले?

Nandurbar News : तापी नदीवरील बॅरेजचे काम आमच्या आघाडी सरकारच्या काळात पूर्ण केले. पाणी अडविले गेले; परंतु शेतकऱ्यांच्या शिवारात पाणी आणण्यासाठी आमदारांनी काय दिवा लावला, हे आमदाराचे काम नाही का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला गती नाही, तापी नदीकाठावरील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. जनतेची कामे करणे सत्तेत बसलेल्यांची जबाबदारी आहे. तोंड बघून काम करणे सरकारची मक्तेदारी, दादागिरी येणाऱ्या काळात खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा शिंदखेडा मतदारसंघातील समस्यांविषयी अप्रत्यक्ष आमदार जयकुमार रावल यांचे नाव न घेता अजित पवार यांनी दिला. (Ajit Pawar question What did MLA do to bring water to Shivara NCP farmers meeting at Dondaicha Nandurbar News)

मतदारसंघाचा विकास झाला पाहिजे ही तळमळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलेले ज्ञानेश्वर भामरे यांच्यासह राष्ट्रवादी कार्यकर्ते, नेत्यांमध्ये आहे.

ते येथील केशरानंदनगरातील गुरुवारी (ता. १५) झालेल्या मेळाव्यात जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर भामरे यांच्या पक्षप्रवेश कार्यक्रमासाठी दौऱ्यावर असताना बोलत होते.

या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री तथा आमदार छगन भुजबळ, उपाध्यक्ष अनिल गोटे, माजी विधानसभा अध्यक्ष अरुणभाई गुजराथी, आमदार अनिल पाटील, माजी मंत्री डॉ. हेमंतराव देशमुख, माजी आमदार रामकृष्ण पाटील, अनिल गोटे, अर्जुन टिळे, माजी नगराध्यक्ष डॉ. रवींद्र देशमुख, नानाभाऊ मराठे, सुरेश सोनवणे, जुई पाटील, किरण शिंदे, ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष बापू महाजन, करणी सेनेचे राजेंद्र देशमुख, रविराज भामरे, शिवराज भामरे आदि उपस्थित होते.

श्री. पवार पुढे म्हणाले, की प्रकाशा-बुराई योजनेसंदर्भात २०१४ मध्ये आम्ही तत्काळ आदेश काढला. शेतकऱ्यांच्या शेतशिवारात पाणी आल्याशिवाय शेतकरी सुखी होणार नाही. तातडीने अधिकाऱ्यांना आदेश देत कामाला चालना दिली.

स्थानिक मतदारसंघात विकासाचे काम करण्यासाठी नव्या दमाच्या कार्यकर्त्याला संधी देण्यासाठी पक्ष उत्सुक आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून समाजविघातक प्रवृत्तीचे काम होत आहे. सामाजिक सलोखा चांगला ठेवण्यासाठी गावागावांत जाऊन बूथ कमिटी करावी, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

छगन भुजबळ म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आहे. पंगतीत वाढप्या तुमचा असला पाहिजे. नोटबंदीमुळे छोटे उद्योग बंद पडले. गरीब अधिक गरीब झाले. दोन हजारांची नोट काढून घ्यायची होती तर दिलीच का, असा सवाल केला.

शाळेतील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देणार यापेक्षा अभ्यासाबाबत काय करणार? इतिहासाची मोडतोड करतात याविरुद्ध लढायचे आहे. शेती बाजार तेजीत नाही पण घोडेबाजार तेजीत आहे. पर्यटनमंत्री असताना तिकडच्या बोटी इकडे आणल्या. ओबीसींना न्याय न देता सामाजिक दृष्टिकोन दूर ठेवला जातो. नरडाणा एमआयडीसीत किती तरुणांना नोकऱ्या दिल्या?

प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, की अठरा वर्षांच्या कार्यकाळात आमदारांनी शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही. तापी नदीवरील बॅरेजचे पाणी शेतात पोचले नाही. आगामी काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आमदार द्या, शेतात पाणी आणतो.

ज्ञानेश्वर भामरे म्हणाले...

आगामी काळात मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा विधानसभेत पोचावा यासाठी मतदारसंघात जनजागृती यात्रा काढणार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष माझ्या रक्तात आहे. शरद पवार यांनी केलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून सोबत आहे. प्रकाशा-बुराई योजना, बॅरेजचे पाणी शेतीसाठी आले पाहिजे.

तापी नदीकाठावरील रस्त्यांची कामे, शेतकऱ्यांना विविध प्रशिक्षण आदी काम करणार आहे. माझ्या ३५ वर्षांच्या राजकीय कार्यकाळात चारच महिने फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून वेगळा होतो. बिनविरोध ग्रामपंचायतीच्या गावांना २०१२ पासून अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शवपेटीची मोफत मदत देतो.

केशरानंद उद्योगसमूहाच्या उत्पन्नातील २५ टक्के पैसा मदतीसाठी देतो. राज्यातील प्रमुख तीन नेत्यांनी स्थानिक समस्या समजून घेत दखल घेतली, अशी भावना पक्षात प्रवेश केल्याप्रसंगी ज्ञानेश्वर भामरे यांनी व्यक्त केली.

यांचाही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश

समाजवादी पक्षाचे विजयसिंग राजपूत, साहेबराव खरकार, नंदू सोनवणे, सागर मराठे, सुयोग भदाणे, देवा कोळी यांचा प्रवेश झाला.