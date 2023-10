Dhule News: आदिवासी वस्तीलगत मुद्दाम अमरधामचे काम; ग्रामस्थांचा आरोप

By

Dhule News: दहिवद (ता. शिरपूर) येथील आदिवासी वस्तीलगत गरज नसताना व मुद्दाम नवीन अमरधामचे बांधकाम करण्याचा ग्रामपंचायतीचा मनसुबा आहे,

असा आरोप करत हे काम तत्काळ थांबवावे अन्यथा आदिवासी महिला, पुरुष आपल्या मुलाबाळांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करतील, असा इशारा आदिवासी बांधवांनी दिला. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.(Allegation of villagers deliberate work of Amardham under tribal settlement dhule news )

दहिवद येथे अंतिमसंस्कार करण्यासाठी ग्रामपंचायतींतर्गत पूर्वीपासून अमरधाम आहे. तेथे अंतिमसंस्कार केले जातात. मात्र, आता कोणतीही गरज नसताना ग्रामपंचायत मुद्दाम आदिवासी वस्तीलगत शंभर फूट अंतरावर नवीन अमरधामचे बांधकाम करण्यासाठी जागेची साफसफाई करत असून, अमरधाम बांधकाम करण्याच्या मनसुबा आखत आहे.

आमच्या वस्तीलगत अमरधाम बांधण्यास आमचा विरोध आहे. अमरधाममुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल. वास्तविक पूर्वीचे अमरधाम सुस्थितीत असताना आदिवासी वस्तीला मुद्दाम त्रास व्हावा म्हणून सरपंच, ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत सदस्य हे बांधकाम करू इच्छितात, असा आरोप आदिवासी बांधवांनी निवेदनातून केला आहे.

दरम्यान, आदिवासी वस्तीलगत अमरधामचे कोणत्याही परिस्थितीत बांधकाम करू नये. ते कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश व्हावेत, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसू, असा इशारा निवेदनकर्त्यांनी दिला. राजेंद्र भिल, गंगाराम भिल, रमेश भिल, विक्रम भिल, नामदेव भिल, अंकुश सोनवणे, समाधान सोनवणे, भाऊसाहेब सोनवणे आदींच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत. मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.