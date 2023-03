Hybrid Rocket : उत्तुंग भरारी; देशात पहिल्या हायब्रिड रॉकेट मिशनमध्ये धुळ्याचा वाटा!

धुळे : चेन्नई येथे देशातील पहिले हायब्रिड रॉकेट (hybrid rocket) मिशन यशस्वीपणे पूर्ण झाले. या माध्यमातून दीडशे छोटे लघुउपग्रह (पिको सॅटेलाइट) अवकाशात सोडण्यात आले. (Anuranjan Singh got honor of becoming member of country first hybrid rocket mission team dhule news)

पुन्हा वापरता येणाऱ्या सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकलच्या माध्यमातून मिशन यशस्वी केले गेले. विशेष म्हणजे ते पूर्णत्वासाठी जी तरुण वैज्ञानिक व संशोधकांची टीम बनविण्यात आली, तिचा सदस्य होण्याचा मान धुळे शहरातील अनुरंजन सिंह या संगणक अभियंत्याला मिळाला.

अनुरंजन सिंह याने इतरांसोबत काम करताना सॅटेलाइट लॉन्चमध्ये कोडिंग, सोल्डरिंग, ऑपरेटिंग, सिम्युलेशन व लॉन्चिंग अशा विविध आघाड्यांवर काम केले. सोबतच देशभरातून आलेल्या पाच हजार शालेय विद्यार्थ्यांना रॉकेट लॉन्चिंग आणि सॅटेलाइट तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले.

अनुरंजनच्या या कामगिरीमुळे धुळे शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. जिल्ह्यातून अनुरंजन हा एकमेव तरुण संगणक अभियंता या मिशनमध्ये सर्व प्रशिक्षण आणि परीक्षा देऊन सहभागी झाला होता.

जागतिक कीर्ती स्थापित

प्रक्षेपण कार्यक्रमावेळी राज्यपाल डॉ. तामिळसाई सुंदरराजन, स्पेस झोन इंडियाचे सीईओ आणि तरुण शास्त्रज्ञ डॉ. आनंद मेघलिंगम, मार्टिन ग्रुप चेन्नईचे मार्टिन जोसेफ, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम इंटरनॅशनल फाउंडेशनचे एपीजे एमजे शेख सलीम, सचिव मिलिंद चौधरी, समन्वयक मनीषा चौधरी तसेच इस्रो आणि डीआरडीओचे निवडक शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.

तमिळनाडूच्या चेंगलपट्टू जिल्ह्यातील टीटीडीसी ग्राउंड (महाबलीपुरम) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त रविवारी (१९ फेब्रुवारी) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल हे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित केले गेले आणि एक जागतिक कीर्तिमान प्रस्थापित झाला. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इंटरनॅशनल फाउंडेशन, स्पेस झोन इंडिया व मार्टिन फाउंडेशनतर्फे मिशन पूर्ण करण्यात आले.

धुळे जिल्ह्याचाही वाटा

या प्रकल्पात देशभरातील संशोधक, वैज्ञानिक व तरुण अभियंत्यांची टीम तयार करण्यात आली होती. यात अनुरंजन सिंह याचा समावेश होता. सुरवातीला वेगवेगळे प्रशिक्षण आणि परीक्षांचे टप्पे पार करत अनुरंजनची या टीममध्ये निवड झाली.

या हायब्रिड सॅटेलाइट लॉन्चिंगदरम्यान अनुरंजन याने विविध जबाबदाऱ्या पार पडल्या. त्यासाठी त्याला मिलिंद चौधरी, मनीषा चौधरी, श्री. पत्की आणि भंडारा येथील एस. एस. बनसोड यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

अनुरंजनच्या या कामगिरीमुळे धुळे शहराचा लौकिक उंचावला आहे. मिशन यशस्वी झाल्याने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सॅटेलाइट व्हेइकल मिशन २०२३ ची नोंद आता वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये केली जाणार असल्याचे अनुरंजन याने सांगितले.

धुळे ‘एसव्हीकेएम’चा विद्यार्थी

संगणक अभियंता अनुरंजन सिंह हा धुळे शहरातील एसव्हीकेएम इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये संगणक शाखेत तृतीय वर्षाचे शिक्षण घेत आहे. त्याला प्राचार्य डॉ. नीलेश साळुंखे, विभागप्रमुख डॉ. मकरंद शहाडे यांचे सहकार्य लाभले.

मिशनमध्ये निवडीसाठी अपार कष्ट घेत त्याला चंद्रकांता प्रताप सिंग, कलावती सिन्हा व गुलाब सिन्हा यांचे पाठबळ लाभले. त्याचे कष्ट सत्कारणी लागल्याचे समाधान येथील कनोसा कॉन्व्हेंट हायस्कूलमधील शिक्षिका असलेल्या आई क्रांती सिंह, वडील डॉ. सुनील परदेशी यांना आहे. अनुरंजनला रॉकेट सायन्स व स्पेस टेक्नॉलॉजी एक्सप्लोरेशनमध्ये प्रावीण्य मिळवायचे आहे.