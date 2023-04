By

Nandurbar News : शासनाच्या क्रीडा विभागांतर्गत व्यायामशाळा विकास योजना, क्रीडांगण विकास योजना, युवक कल्याण योजना अशा क्रीडाविषयक (Sports) अनुदान योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुनंदा पाटील यांनी केले आहे. (appeal by Sunanda Patil to send proposals for sports grants nandurbar news)

व्यायामशाळा विकास योजनेंतर्गत नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे, व्यायामशाळा इमारत नूतनीकरण (१५ वर्षे जुनी असल्यास), व्यायामशाळा साहित्य खरेदी व खुले व्यायामशाळा साहित्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय शाळा, आश्रमशाळा, अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व शासकीय कार्यालयांनी प्रस्ताव सादर करावेत. यासाठी कमाल सात लाख इतके अनुदान मंजूर करण्यात येते.

क्रीडांगण विकास योजनेंतर्गत क्रीडांगण समपातळीत करणे, २०० ते ४०० मीटर धावनपथ तयार करणे, क्रीडांगणास भिंतीचे, तारेचे कुंपण घालणे, विविध खेळांची एक किंवा अधिक प्रमाणात क्रीडांगणे तयार करणे, प्रसाधनगृह, चेंजिंग रूम, पिण्याच्या व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे, भांडारगृह बांधणे, फ्लड लाइटची सुविधा निर्माण करणे,

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

क्रीडासाहित्य खरेदी करणे, क्रीडांगणावर मातीचा, सिमेंटचा भराव असलेली प्रेक्षक गॅलरी, आसनव्यवस्था तयार करणे, प्रेक्षक गॅलरी, आसनव्यवस्थेवर शेड तयार करणे, क्रीडांगणाभोवती ड्रेनेज व्यवस्था तयार करणे, मैदानावर पाणी मारण्यासाठी स्प्रिंकलर यंत्रणा बसविणे व मैदानावर रोलिंगसाठी हँड मिनी रोलर खरेदी करणे इत्यादी बाबींसाठी सात लाख रुपये कमाल मर्यादेत व क्रीडासाहित्य खरेदीसाठी तीन लाख अनुदान देण्यात येते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १०० टक्के अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा व शासकीय शाळांनी प्रस्ताव सादर करावेत.

असे पाठवा प्रस्ताव

युवक कल्याण योजनेंतर्गत ग्रामीण, नागरी भागातील नोंदणीकृत युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य, तसेच नोंदणीकृत युवक मंडळांना स्वंयरोजगार प्रशिक्षण शिबिरे, सामाजिक क्षेत्रात प्रशिक्षण शिबिर आयोजनासाठी २५ हजार कमाल मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी व वरील सर्व घटकासाठी योजनानिहाय अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडासंकुल परिसर, खामगाव रोड, नंदुरबार येथे उपलब्ध असून, परिपूर्ण प्रस्ताव दोन प्रतीत आवश्यक कागदपत्रांसह मे २०२३ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत समक्ष सादर करावेत.