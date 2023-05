Dhule News : फुंडकर फळबाग लागवड योजना लागू; शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याचे आवाहन

By

Dhule News : शासनाने शेतकऱ्यांसाठी (स्व.) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना लागू केली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी यांनी केले. (Appeal to farmers to benefit from Pundkar Orchard Planting Scheme dhule news)

योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच लाभ घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या नावे सातबारा असणे आवश्यक आहे. जर सातबाऱ्यावर लाभार्थी संयुक्त खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतिपत्र आवश्यक राहील. जमीन कूळ कायद्याखाली येत असल्यास सातबाऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतिपत्र आवश्यक राहील.

लाभ क्षेत्राची मर्यादा

या योजनेंतर्गत जमीन तयार करणे, माती व शेणखत, सेंद्रिय खतमिश्रणाने खड्डे भरणे, रासायनिक खते देणे, आंतरमशागत करणे, काटेरी झाडांचे कुंपण करणे ही कामे शेतकऱ्याने स्वखर्चाने करावयाची आहेत. खड्डे खोदणे, कलमे, रोपे लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे ही कामे शासन अनुदानित आहेत.

या योजनेंतर्गत लाभक्षेत्र मर्यादा किमान ०.२० हे. ते कमाल ६.०० हे. क्षेत्र इतकी आहे. कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार एकापेक्षा जास्त फळपिके लागवड करू शकेल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा ०.२० हे. हेक्टरपर्यंत लाभ घेतल्यानंतर उर्वरित क्षेत्रांसाठी (स्व.) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमधून लाभ घेता येईल.

ठिबक सिंचनाचे बंधन

लाभार्थ्याने यापूर्वी राज्य रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड वा अन्य योजनेंतर्गत लाभ घेतला असल्यास लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित कमाल क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभार्थी पात्र राहील. लागवड केलेल्या लाभार्थ्यांना फळबाग लागवडीचे अनुदान तीन वर्षांत ५०:३०:२० या प्रमाणात जिवंत कलमे रोपेच्या अधीन राहून देण्यात येईल (प्रथम वर्ष किमान ८० टक्के, द्वितीय वर्ष किमान ९० टक्के लागवडीनंतर झाडे जिवंत ठेवणे बंधनकारक).

फळबाग लागवडीसाठी निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांनी ठिबक सिंचन संच बसविणे बंधनकारक आहे. या योजनेसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याचा प्रकल्प हा स्वतंत्र समजण्यात येईल. मंडळ कृषी अधिकारी यांनी प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी देऊन तालुका कृषी अधिकारी यांनी पूर्वसंमती द्यावी. पूर्वसंमतीनंतर जास्तीत जास्त ७५ दिवसांत फळबागेची लागवड पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर लागवड करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना लागवडीसाठी कलमे/रोपे महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय रोपवाटिका, कृषी विद्यापीठ रोपवाटिका, कृषी विज्ञान केंद्र येथून तालुका कृषी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवान्याद्वारे उचल करता येतील. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यलयास संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. तडवी यांनी केले.

पंधरा फळपिकांचा समावेश

(स्व.) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील आंबा कलमे, आंबा कलमे (सधन लागवड)), पेरू कलमे (सधन लागवड), पेरू कलमे, डाळिंब कलमे, कागदी लिंबू कलमे, संत्रा/मोसंबी कलमे, संत्रा कलमे, सीताफळ कलमे, आवळा कलमे, चिंच कलमे, चिकू कलमे, जांभूळ कलमे, अंजीर कलमे, नारळ रोपे, बाणवली नारळ रोपे टी/डी या पंधरा बहुवार्षिक फळपिकांचा समावेश आहे.