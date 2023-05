Dhule News : फळबाग लागवडीचा लाभ घेण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

Dhule News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २०२३- २०२४ अंतर्गत जिल्ह्यास एकूण एक हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्याचे लक्षांक प्राप्त झाले आहे. (Appeal to farmers to take advantage of orchard cultivation dhule news)

या योजनेत फळबाग लागवड आणि फुलपिके लागवडीचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांनी अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी यांनी केले.

या योजनेतंर्गत कमीत कमी ०.०५ हेक्टर ते जास्तीत जास्त २.०० हेक्टर क्षेत्रावर इच्छुक लाभार्थ्यांना लागवडीचा लाभ देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, स्त्री कुटुंब प्रमुख असलेले कुटुंब, जमीन सुधारणाचे लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेतंर्गत लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर कृषी कर्जमाफी योजना २००८ मधील पात्र लाभार्थींना लाभ देण्यात येईल.

लाभ योजनेतील फळे

या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे सातबारा, ८-अ उतारा, मजूर कार्ड (जॉबकार्ड) आदी कागदपत्रे तसेच ग्रामपंचायतीने मान्य केलेल्या लाभार्थी यादीत नाव असणे, प्रपत्र अ व प्रपत्र ब (फळबागेचे कार्य ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग यापैकी कोणाकडून राबविण्यात रस आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असावा) सादर करणे बंधनकारक आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण फळबाग लागवड योजनेतंर्गत केळी, आंबा, चिकू, पेरू, संत्रा, जांभूळ, अंजीर, चिंच, आवळा, नारळ, बांबू, साग, बोर, कागदी लिंबू, डाळिंब, आवळा, सीताफळ, मोसंबी, शेवगा आदी फळपिके व गुलाब, मोगरा, निशिगंध, सोनचाफा आदी फुलपिके लागवडीचा लाभ देण्यात येतो.

या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक पात्र लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र- अ) व संमती पत्र (प्रपत्र ब) ऑफलाइन पद्धतीने आपल्या गावातील ग्रामपंचायत किंवा संबंधित कृषी सहाय्यक/तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय यांच्याकडे सादर करावे, असे आवाहन श्री. तडवी यांनी केले.