Nandurbar News : नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे पाणी उचलण्याच्या सर्वेक्षणास मान्यता

Nandurbar News : नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे १०.८९ टीएमसी पाणी तापी खोऱ्यात वळविण्याच्या योजनेतील पाच टीएमसी पाणी उकई धरणाच्या बॅकवॉटरमधून उचलण्यासाठी १६ उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून, येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील १०० टक्के शेती सिंचनाखाली आणण्याचा मानस आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

पालकमंत्री डॉ. गावित यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारंभ झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. (Approval of water withdrawal survey of Maharashtra share in Narmada basin Nandurbar News )

जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हीना गावित, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. सावन कुमार, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, गणेश मिसाळ, कल्पना निळ-ठुबे, उपविभागीय अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा शल्यचिकित्सक चारुदत्त शिंदे व विविध यंत्रणांचे प्रमुख-कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

डॉ. गावित म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच ‘मेरी माटी, मेरा देश’ मोहिमेची घोषणा केली. ही मोहीम जिल्ह्यात ९ ऑगस्टला नियोजित कार्यक्रमांसह सुरू झाली आहे. देशासाठी बलिदान दिलेल्या शूरवीरांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ जिल्ह्यातील ६३९ ग्रामपंचायतींमध्ये शिलाफलक उभारले जात आहेत.

यानिमित्ताने पंतप्रधानांच्या व्हिजन-२०४७ चा संदेशही प्रत्येक गावात प्रदर्शित केला जाणार आहे. ‘वसुधा वंदन’सारख्या उपक्रमातून ७५ देशी वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. ३० ऑगस्टला त्याचा समारोप होणार आहे. गेल्या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘हर घर तिरंगा’ या अभियानाला जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद लाभला होता. या वर्षीही ही मोहीम आपण हाती घेतली आहे.

देश आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ ही प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्याची मोहीम हाती घेतली. जिल्ह्यात या मोहिमेतील लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे ८५ हजारांपर्यंत पोचली असून, ५५ शासकीय योजनांमधून ४८१ कोटी ७५ लाख ६३३ रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

विविध उपक्रमांतून दोन हजार ७०० लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल जिल्हाधिकारी व सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनापासून अभिनंदन केले. ज्याप्रमाणे महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असतो त्याप्रमाणे पोलिस विभाग आपल्या जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा रुबाबदार बाणा राखत असतो.

गुन्हेगारीला आळा घालण्यासोबतच बालविवाह रोखण्यासाठी ‘ऑपरेशन दक्षता’, ‘वृक्षलागवड’, ‘अमली पदार्थमुक्त जिल्हा’ यांसारख्या मोहिमांच्या माध्यमातून ‘सोशल पोलिसिंग’ची एक अनोखी प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाबद्दल जिल्हा पोलिस अधिक्षक व त्यांचे सहकारी कौतुकास निश्चितच पात्र आहेत, असेही डॉ. गावित यांनी सांगितले.

यांचा झाला सन्मान

-महात्मा जोतिराव फुले/प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत उल्लेखनीय कार्याबद्दल प्रशस्तिपत्र

जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नंदुरबार

-मेडिकेअर सर्जिकल आणि डेन्टल हॉस्पिटल, नंदुरबार

-४५ वर्षांपासून रखडलेल्या देहली मध्यम प्रकल्पाचे काम समन्वयाने पूर्ण केल्याबद्दल प्रशस्तिपत्र

-तुषार प्रभाकर चिनावलकर कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार

वाहनांचे झाले लोकार्पण

केंद्र पुरस्कृत पशुस्वास्थ्य व रोगनियंत्रण कार्यक्रमाच्या फिरत्या पशू पथकांच्या वाहनांचे लोकार्पण पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते व मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.