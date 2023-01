Dhule News : गावरान तांदळाचा राज्यात सुगंध!

By

पिंपळनेर : राज्यात आदिवासीबहुल साक्री तालुका (जि. धुळे) तांदळाच्या उत्पादनाचा माहेरघर ठरतो. या तालुक्याच्या पश्‍चिम पट्ट्यावर वरुणराजाची नेहमीच कृपादृष्टी राहत असल्याने आदिवासी शेतकरी गावरान आणि निरनिराळ्या प्रकारच्या तांदळाचे उत्पादन घेतात.

यात पिंपळनेर येथील गांधी चौकात दर शुक्रवारी भरणारा तांदळाचा आठवडेबाजार राज्यासह परराज्यात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे गावरान तांदळाचा सुगंध राज्यात दरवळत असतो. त्याचा परिणाम राज्यातून खरेदीदार ग्राहकांची संख्या वाढती असते. (Aroma of Gavran rice in state Pimpalner Market turnover of lakhs Jalgaon News)

जिल्ह्यात तांदळाचा सर्वाधिक प्रसिद्ध आणि मोठा बाजार दर शुक्रवारी पिंपळनेरला भरतो. साक्री तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यात पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने ९० टक्के भाताची शेती होते. पिंपळनेर परिसरात वार्सा, कुडाशी, सिताडीपाडा, मांजरी, नवापाडा, सावरीमाळ, मळगाव, पारसरी, काळंबा, लखाळे, चोरवड यासारखे शेकडो खेडे-पाडे व वस्त्या आहेत.

या भागात तांदूळ मोठ्या प्रमाणात पिकविला जातो. साक्री तालुक्यात अनेक आठवडेबाजार भरतात. मात्र त्या ठिकाणी मागणी कमी असल्याने सर्व तांदूळ उत्पादक शेतकरी पिंपळनेर येथील गांधी चौकातील आठवडेबाजारात दाखल होतात.

राज्यातून खरेदीस पसंती

आदिवासी शेतकऱ्यांकडून गावरान तांदळाची थेट विक्री होत असल्यामुळे आठवडेबाजारात फसवणुकीची शक्यता कमी असते. यात जिल्ह्यासह राज्यातून खरेदीसाठी येणाऱ्यांना चांगल्या प्रतीचा तांदूळ मिळतो. त्यामुळे व्यापाऱ्यांबरोबरच घरगुती ग्राहक मोठ्या संख्येने येतात. धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, मुंबई यासह सीमेलगतच्या परराज्यातील शहरे, गावातून खरेदीदार ग्राहक व व्यापारी आठवडेबाजारावेळी हमखास येतात. त्यामुळे या बाजाराची राज्यात कीर्ती पसरली आहे.

पाच लाखांवर उलाढाल

आठवडेबाजारात सुकवेल, इंद्रायणी, चिमणसाळ, भवाड्या, डावाड्या, दोडक्या हा गावरान, तर बारामती, खुशबू, सुरुची, सोनम नामक तांदळासह मणिपूरप्रमाणे आरोग्यास हितकारक काळाभातही मिळतो. यात सर्वाधिक किमतीचा, चविष्ट आणि सुगंधी सुकवेल, तसेच इंद्रायणी तांदूळ अधिक भाव खातो.

त्याला अधिक मागणी असून, त्याचा सुगंध राज्यात दरवळत असतो. तांदळाची या भागात चंपा या मापाने विक्री केली जाते. साडेतीन किलोंचे एक चंपा माप असते. गावरान सुकवेल २५० रुपये, सोलम १६० रुपये, तर इंद्रायणी, खुशबू १५० रुपये चंपे या दराने विक्री होतो. दर शुक्रवारी बाजारात सरासरी पाच ते आठ लाख रुपयांची उलाढाल होते.

"पिंपळनेरला तांदळाचा आठवडेबाजार भरतो. या ठिकाणी कोणताही गैरप्रकार न होता खरेदी-विक्री होते. ग्राहकांना पसंतीनुसार थेट शेतकऱ्यांकडून तांदूळ निवडता येतो. नावलौकिकाप्रमाणे ग्राहकांना योग्य प्रतीचा तांदूळ दिला जात असल्याने बाजार विस्तारत असतो."

-आंतीबाई राऊत, सिताडीपाडा, ता. साक्री

