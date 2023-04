Dhule News : लळिंग कुरणातील कृत्रिम पाणवठे कोरडेच; वन विभागाकडून प्राण्यांना पाण्याची व्यवस्था नाही!

कापडणे (जि.धुळे) : यंदाच्या उन्हाळ्यात मार्चमध्ये असते तेवढे ‘हीट’ जाणवले नाही. अवकाळी पाऊस कोसळला. ते वातावरण आठ दिवस राहिले.

मार्चमध्ये गारवाच राहिला. आता एप्रिलमध्ये तापमानाचा पारा हळूहळू वाढू लागला आहे. (artificial water bodies in Laling kuran are dry there is no water system for animals dhule news)

नेहमीप्रमाणेच उन्हापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी मनुष्यप्राणी विविध उपाययोजना करतो. जनावरांना अशी कोणतीही सोय स्वतःसाठी उपलब्ध करून घेता येत नाही. काही पशूप्रेमींकडून दर वर्षी चारापाण्याची तात्पुरती व्यवस्था केली जाते. अशीच सोय लळिंग कुरणातील वन्यप्राण्यांसाठीदेखील केली जाते.

या ठिकाणी वन्यजीवांना पाणी पिण्यासाठी कृत्रिम पाणवठे तयार करण्यात आले आहेत. यातून मुक्या प्राण्यांना पाण्याची तात्पुरती व्यवस्था वन विभाग करत असतो. यंदा एप्रिल उजाडला तरी जंगलातील हे कृत्रिम पाणवठे अद्यापही कोरडेच पडून आहेत.

दुसरीकडे जंगलातील अनेक पाणवठे सद्यःस्थितीला कोरडेठाक झाले आहेत. वन्यप्राण्यांचे पाण्यासाठी मोठे हाल होत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. सुमारे साडेचार हजार हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या लळिंग कुरणात बिबटे, हरीण, कोल्हे, लांडगे, माकड, मोर, लांडोर, ससे, रानगायी आदी विविध प्रकारचे व जातीचे पक्षी आदी वन्यजीवांचा मोठा वावर आहे.

प्रत्येक प्राणी एकाच पाणवठ्यावर येऊन आपली तृष्णा भागवू शकत नसल्याने कृत्रिम का असेना त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सोय निर्माण व्हावी. या हेतूने जंगलात ठिकठिकाणी कृत्रिम स्वरूपातील पाणवठे, छोटे तलाव यांची व्यवस्था मागील काही वर्षांपासून करण्यात आली आहे.

याकडे यंत्रणेचे काहीसे दुर्लक्षच होत आहे. कृत्रिम पाणवठे कोरडेच पडून आहेत. संबंधित यंत्रणेने कृत्रिम पाणवठे त्वरित पाण्याने भरून वन्यजीवांच्या पाण्याची सोय करावी, अशी अपेक्षा वनप्रेमी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.