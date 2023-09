By

Bachchu Kadu News : गेल्या कित्येक वर्षांपासून दिव्यांग बांधवांचे नेतृत्व करत असताना त्यांची जीवनशैली जवळून पाहता आली. सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या कल्पनेपलीकडे दिव्यांगांचे जगणे आहे.

आपल्या एखाद्या अवयवाला दुखापत झाली तर आपण तीव्रतेने आपल्या भावना व्यक्त करतो, पण दिव्यांग बांधवांना जन्मत:च एखादा अवयव नसतो ते निमूटपणे त्या कमजोरीची अपरिहार्यता स्वीकारून जगण्यासाठी संघर्ष करत असतात.

अशा या अभावग्रस्त, नि:शब्द दिव्यांग बांधवांच्या जीवनात प्रभाव निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने त्यांचा उद्‍गार बनून काम केले पाहिजे, असे आवाहन दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा मुख्य मार्गदर्शक ओमप्रकाश (बच्चू) कडू यांनी केले (bachchu kadu statement about government should work for disabled person nandurbar news)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाची निर्मिती केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानताना श्री. कडू म्हणाले, की दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करणारे व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र ५ टक्के आर्थिक तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या संवेदना, भावना, गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी दिव्यांगांसाठी सांकेतिक भाषातज्ज्ञाची नेमणूक करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, जिल्हास्तरावर सुरवातीला कंत्राटी पद्धतीने अशा तज्ज्ञाची नेमणूक करावी.

त्याचा नंबर सर्वत्र उपलब्ध करून दिला तर शासन, प्रशासन स्तरावरच्या दिव्यांग बांधवांच्या बहुतांश संवादातील अडथळे दूर होतील, त्यांच्या संवेदना, भावना थेट पोचण्यास मदत होईल, तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागाने एक दिवस दिव्यांगांसाठी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या अडचणी स्थानिक पातळीवरच सोडविण्यासाठी मदत होऊ शकेल.

दिव्यांगांसाठी शाळा, घरकुल, शॉपिंग मॉल यांसारख्या संकल्पना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पुढे येत आहेत.

वंचितांच्या विकासासाठी देशात नावारूपाला आलेला नंदुरबार जिल्हा येणाऱ्या काळात दिव्यांग विकासाचा आदर्श बनून पुढे येईल, असा विश्वास व्यक्त करताना शेवटच्या श्वासापर्यंत आयुष्य दिव्यांग बांधवांसाठी असल्याचे आमदार कडू यांनी सांगितले.

सांकेतिक भाषातज्ज्ञाच्या नेमणुकीची मागणी

जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी सांकेतिक भाषातज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची मागणी कार्यक्रमात आमदार कडू यांनी केली. या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद देत पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यालये, शासकीय आरोग्य संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनध्ये सांकेतिक भाषातज्ज्ञाची नियुक्ती करणार असून, त्यासाठी तत्काळ शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे सांगितले.

‘डॉ. विकास गावित’

‘विजय’ तर आहातच, पण खऱ्या अर्थाने तुम्ही ‘डॉ. विकास गावित’ या कार्यक्रमात राज्याचे आदिवासी विकास व पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा गौरव करताना श्री. कडू यांनी त्यांचा ‘डॉ. विकास गावित’ म्हणून उल्लेख केला. ते म्हणाले, की तुमच्या नावातच विजय आहे पण कामात तुमच्या विकासाचा ध्यास आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने तुम्ही डॉ. विकास गावित या नावाचे धनी आहात.