Dhule News : दलित बांधव एकवटले; अक्षय भालेराव हत्येचा निषेध

Dhule News : राज्यात दलित समाजावर वाढलेले अत्याचार व नांदेड येथील अक्षय भालेराव हत्येच्या निषेधार्थ शहरात सोमवारी (ता. १०) बहुजन पक्ष-संघटनांनी एल्गार मोर्चा काढला. यातून दलित बांधव एकवटले.

या विराट मोर्चामध्ये शहरासह जिल्ह्यातील हजारो महिला, पुरुष सहभागी झाले. त्यांनी घोषणाबाजीतून अत्याचार व हत्येच्या घटनेचा निषेध केला. (Bahujan Party organisations took out Elgar Morcha in the city to protest against murder of Akshay Bhalerao dhule news)

शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पूर्णाकृती पुतळ्याला अभिवादनानंतर मोर्चाला सुरवात झाली. जेल रोडमार्गे बारा पत्थर, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक आणि आग्रा रोडने जुन्या महापालिकेकडून हा मोर्चा क्युमाइन क्लबजवळ धडकला. तेथे जाहीर सभेत नेते, पदाधिकाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. नंतर मोर्चेकरांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

मोर्चेकऱ्यांची मागणी

अक्षय भालेरावच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, तज्ज्ञ वकिलाची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करावी, अक्षय भालेरावच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी, मुंबईतील विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनाही ५० लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी, भोनगाव (ता. साक्री) येथील विद्यार्थिनीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी विशेष तपास अधिकारी आणि विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी. तसेच या मुलीच्या कुटुंबीयांना पोलिस संरक्षण मिळावे.

निवेदनातून मांडली भूमिका

राज्यात दलित समाजावर अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. नांदेड येथील तरुण अक्षय भालेराव याचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला. त्याने गावात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी केली होती. या कारणावरून गावगुंडांनी जातीयवादी मानसिकतेतून पूर्वनियोजितपणे कट रचून त्याचा खून केला. या घटनेत अक्षय भालेराव शहीद झाला. या घटनेचा निषेध करावा तितका कमी आहे.

डॉ. आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असून, या देशात त्यांची जयंती साजरी होऊ नये यासाठी दबाव टाकणाऱ्या गावगुंडांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही. अशी घटना घडणे ही पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. राज्यात खैरलांजी, खर्डा, जवखेडा, शिर्डी आदी ठिकाणी अत्याचाराची प्रकरणे घडली.

शासनाने तातडीने उपाययोजना करून असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करावेत. मुंबईमध्ये सावित्रीबाई फुले वसतिगृहातील या समाजाच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार करण्यात आला. तसेच भोणगाव येथे १४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार झाला. अशा सर्व घटनांचा निषेध व्यक्त करतो. हा आवाज शासनापर्यंत पोचण्यासाठी एल्गार मोर्चा काढल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

जिल्ह्यातून मोर्चेकरी सहभागी

मोर्चामध्ये भीमनगर, गायकवाड चौक, आंबेडकर चौक, फुलेनगर, नागसेनवाडी, सिद्धार्थ मित्रमंडळ, चंदननगर मित्रमंडळ, दैठणकरनगर, गौतमनगर, संघमा चौक, लुंबिनी वन परिसर, रमाईनगर, रमापती चौक, मिलिंद सोसायटी, सिद्धार्थनगर, निळा चौक, चितोड रोड, चितोड, रमाबाई आंबेडकरनगर, मिल परिसर, मोहाडी उपनगर, आंबेडकरनगर, संबोधीनगर, चंद्रमणी चौक, अंबिकानगर, उत्कर्ष कॉलनी, इंदिरानगर, अण्णा भाऊ साठे मित्रमंडळ, पंचशील चौक यासह जिल्हाभरातील मोर्चेकरी सहभागी झाले..