Dhule Accident News : वाहनाखाली आल्याने दुचाकीस्वार जागीच ठार

Dhule Accident News : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील लळिंग (ता. धुळे) गावाजवळ भरधाव वाहनाने दुचाकीस्वाराला जबर धडक दिली. यात दुचाकीस्वार वाहनाखाली येऊन जागीच ठार झाला. रविवारी (ता. ९) दुपारी हा भीषण अपघात (Accident) झाला. ( bike rider came under vehicle and died on spot dhule accident news)

घटनेतील मृत दुचाकीस्वाराचे नाव समजू शकले नाही. मात्र, तो नाशिक जिल्ह्यातील असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. त्याचे वय अंदाजे ४० ते ४२ वर्षे आहे. दुचाकीस्वार रविवारी दुपारी दुचाकी (एमएच १५, जे ४००२)ने मालेगावकडून धुळ्याच्या दिशेने येत होता. त्यादरम्यान त्याला लळिंग गावानजीक भरधाव वाहनाने जोरदार धडक दिली.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

त्यानंतर दुचाकीस्वार खाली कोसळल्याने तो वाहनाखाली येऊन जागीच ठार झाला. दुचाकीचाही चक्काचूर झाला. अपघातानंतर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. माहिती मिळताच मोहाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर मृत व्यक्तीला शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविले आले. अपघातानंतर काही काळ मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली.