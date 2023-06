Dhule News : तापी नदीत आढळला तरुणाचा मृतदेह

By

Dhule News : पीठ घेऊन येतो असे सांगून गेल्यानंतर तीन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या तरुणाचा मृतदेह गुरुवारी (ता. ८) सकाळी सावळदे (ता.शिरपूर) येथील तापी नदीत तरंगताना आढळला. त्याने आत्महत्या केल्याचा संशय आहे. (body of young man was found in Tapi river dhule news)

मृताचे नाव चंद्रसिंह रजेसिंह राजपूत (वय ३६, रा. दहिवद ता.शिरपूर) असून तो महामार्गावर दहिवद गावाजवळ आईसाहेब हॉटेल चालवत होता.

पाच जूनला सायंकाळी साडेआठला तो पत्नीला पीठ आणण्यासाठी जात असल्याचे सांगून निघून गेला. तेव्हापासून तो बेपत्ता होता.

परिसरात आणि नातलगांकडे शोधूनही त्याचा तपास लागू न शकल्याने त्याची पत्नी वर्षा राजपूत हिने तालुका पोलिस ठाण्यात माहिती दिली.

पोलिसांनी बेपत्ता असल्याची नोंद केली. चंद्रसिंहच्या शोधात असलेल्या नातलगांना ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी बोलावले. तो बेपत्ता चंद्रसिंहचा मृतदेह असल्याची खात्री पटली.