आपट्याची पाने विकत मुलांच्या आयुष्यात उजेड...

नाशिक : दसऱ्याचं दुसरं नाव आहे विजयादशमी. अज्ञानावर ज्ञानाने विजय मिळवायचा दिवस. यश किर्ती प्राप्त करायची आणि धनसंपदा लुटायचा हा दिवस. आपट्याची पानं सोनं म्हणून वाटली जातात. याच आपट्याच्या पानांची विक्री करत ग्रामीण भागातून आलेल्या सुनीता कुंदे या आपल्या मुलांच्या आयुष्यात उजेड पेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातून येणारा पैसा त्या आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी लावून त्यांच्या जीवनात ज्ञानरूपी प्रकाश निर्माण करत आहेत. मिळणाऱ्या पैशातून मुलांच्या शिक्षणाला हातभार दसऱ्याला सोन्याचे प्रतिक म्हणून आपट्याच्या झाडाची पाने लुटण्याची परंपरा आजही पाळली जात आहे. विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला रविवार कारंजा भागात ग्रामीण तसेच आदिवासी भागातून मोठ्या प्रमाणावर बांधव येथे आपट्याची पाने विक्रीसाठी आले आहेत. धागुर येथील सुनीता कुंदे या गेल्या काही वर्षांपासून रविवार कारंजा येथे विजयादशमी निमित्त आपट्याची पाने विक्री करत आहे. यातून मिळणाऱ्या पैशातून त्या आपल्या मुलांच्या शिक्षणाला हातभार लावत आहेत. गावाकडे शेती नाही म्हणून त्या व त्यांचे पती मोलमजुरी करतात. वर्षभर मिळेल ते काम करत आपल्या कुटुंबाचा गाडा हाकत आहेत. गावात शाळेची सोय असली तरी जवळ पैसा नसल्याने मुलांना वसतीगृहात शिक्षणासाठी ठेवले आहे. मुलांनी मोठं होऊन चांगलं शिकलं पाहिजे. आमच्या वाट्याला ज्या वेदना आल्या आहेत त्या त्यांच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून हा सारा खटाटोप सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Web Title: The brightness of children's lives when sunita buy their leaves