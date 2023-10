Dhule News : मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाकडून मोफत एसटी बससेवा दिली जाते. असे असताना शिरपूर आगाराच्या ढिसाळ कारभारामुळे बोराडी (ता. शिरपूर) परिसरातील मुलींना पायपीट करीत ये-जा करावी लागत आहे.

याबाबत शाळा आणि संस्थाचालकांतर्फे वारंवार पाठपुरावा करूनही आगाराकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही.(buses are not available on time students go to school by private passenger vehicles dhule news )

त्यामुळे विद्यार्थिनींसह पालकही हवालदिल झाले असून, त्याचा परिणाम शिक्षणावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ग्रामीण भागातील शैक्षणिक हब म्हणून बोराडीची ओळख आहे. तेथील शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी धाबापाडा, तिखीबर्डी, चिंचपाणी, बुडकी, नवागाव, खारेपाडा, न्यू बोराडी, उमर्दा, चोंदीपाडा ही गावे आणि त्यालगतच्या पाड्यांमधून विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने ये-जा करतात.

बोराडीतील मातोश्री बनुमाय विद्यालय ही मुलींची शाळा असून, तेथे लगतच्या खेड्यांमधील सुमारे २२५ विद्यार्थिनी शिकतात. शिवाय अन्य प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थिनींची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्या वाहतुकीसाठी शासनाने मानव विकास मिशनतर्फे बससेवा दिली आहे.

मात्र, शिरपूर आगाराने कोणतेही नियोजन न केल्याने तेथील बससेवा कुचकामी ठरली असून, विद्यार्थिनींवर पायपीट करीत शाळा व घर गाठण्याची वेळ आली आहे.

दहा तास घराबाहेर

सकाळी आणि सायंकाळी वेळेत बस मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थिनींना नाइलाजाने खासगी प्रवासी वाहनांद्वारे शाळेत जावे लागते. सायंकाळी मात्र खासगी वाहनेही बंद होतात. त्यामुळे पायी जाण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही. अनेकदा सायंकाळी उशिरा अंधार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थिनींना घरी सोडण्यासाठी शिक्षकांनाही सोबत जावे लागते.

दिवसातले नऊ ते दहा तास घराबाहेर राहण्याची वेळ विद्यार्थिनींवर येत असल्याने त्यांच्या खासगी जीवनासह शिक्षणावरही विपरीत परिणाम होत आहे.

विकास मिशनचा फज्जा

बोराडी परिसरातील शाळा सायंकाळी पाच ते साडेपाचला सुटतात. मात्र त्या वेळेत त्यांच्या वाहतुकीसाठी बसच उपलब्ध नसते. यापूर्वी धाबापाडापर्यंत जाणारी बस किमान सायंकाळी सहापर्यंत परत बोराडीत येत असे. मात्र, सध्या ही बस थेट मोहिदापर्यंत जाते. ती सायंकाळी साडेसहा ते सातपर्यंत बोराडीत परत येत नाही.

त्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर दोन ते अडीच तास विद्यार्थिनी जीव मुठीत धरून गावातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात उभ्या राहतात. त्यांच्यासोबत शिक्षकांनाही थांबावे लागते.

बसला आणखी उशीर झाल्यास शाळेतर्फे खासगी वाहने देऊन किंवा शिक्षकांना सोबतीला देऊन विद्यार्थिनींना घरी पाठविणे भाग पडते. शिरपूर आगाराच्या ढिसाळ नियोजनामुळे बोराडी परिसरात मानव विकास मिशनचे तीनतेरा झाल्याची स्थिती आहे.

पालकांचा संताप

मुलींना दीर्घकाळ घराबाहेर राहणे भाग पडत असल्याने पालकांमधून चिंता व्यक्त केली जाते. बसची वाट पाहणाऱ्या मुलींना चौकात टवाळखोरांची भीती सतावते. त्या कालावधीत पिण्याचे पाणी, नैसर्गिक विधी यासाठीही विद्यार्थिनींची कुचंबणा होते.

त्यामुळे पालकांमधून संताप व्यक्त केला जात असून, त्याचा परिणाम अनेक मुलींची शाळा बंद करण्यात होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी दिलेल्या मोफत पास योजनेचा मूळ हेतूच नष्ट होण्यात होणार आहे.

''उपसरपंच राहुल रंधे, धुळे-नंदुरबार ग.स. बँकेचे संचालक शशांक रंधे यांच्यासह मी स्वत: अनेकदा आगार व्यवस्थापकांकडे बस वेळेत पाठवावी. जादा बस द्याव्यात, अशी मागणी केली. पण त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद नाही.

मानव विकास मिशनच्या बसमध्ये इतर प्रवासीच अधिक असतात. त्यामुळे मुलींची कुचंबणा होते. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असल्याने शिक्षकांना थेट घरी सोडण्यासाठी पाठविणे भाग पडते.''-व्ही. डी. पाटील, शाखाप्रमुख, बनुमाय कन्या विद्यालय