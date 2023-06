Nandurbar News : Butterfly जगातील 120 देशातून सर्वोत्तम लघुपट

Nandurbar News : येथील डॉ. राजकुमार पाटील यांची निर्मिती आणि डॉ. सुजित पाटील यांचे दिग्दर्शन असलेल्या ‘बटरफ्लाय’ या हिंदी लघुपटाला अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथे पार पडलेल्या ‘स्टुडंट वर्ल्ड इम्पॅक्ट फिल्म फेस्टिव्हल’मध्ये बेस्ट फिल्म ॲवॉर्ड घोषित झाले.

१२० देशांच्या १३ हजार ८६८ चित्रपटांनी या फेस्टिव्हलमध्ये सहभाग नोंदविला असून, त्यात बटरफ्लायची बेस्ट लघुपट म्हणून निवड झाली. २५ जूनला एका भव्य सोहळ्यात पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. (Butterfly Best short films from 120 countries of world By artists of Nandurbar Success Nandurbar News )

नंदुरबारच्या कलावंतांनी बनविलेल्या या हिंदी लघुपटाने दक्षिण कोरियासह भारतात ५७ अॅवॉर्ड मिळविले आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांसह आता परीक्षकांच्या नजरेतही पसंतीस उतरला असून, अमेरिकेत पुरस्कार मिळविणारा हा खानदेशातील पहिलाच चित्रपट ठरला आहे.

सारझन शेट्टी, डॉ. विशाल पाटील, मानसिंग राजपूत या तिघांनी उत्तम अशी सिनेमाऑटोग्रफी केली असून, सुंदर चित्रीकरणामुळे चित्रपट देखणा झाला आहे. रणजित राजपूत, डॉ. राजकुमार पाटील, प्रशंसा तवर, कामिनी भोपे, डॉ. जयंत शहा, दीपक पटेल, संदीप सूर्यवंशी, डॉ. रोहन शहा, डॉ. राजेश कोळी, हितल ठाकरे, नागसेन पेंढारकर, डॉ. अनिकेत गोटे, दिलीप सोनार, नंदा सोनार, पूनम भावसार, डॉ. वृषाली पाटील, डॉ. स्वप्नील जैन, मनोज पिंपळे, जैनी जयेश, डॉ. प्रशांत ठाकरे, नरेश शहा, रवींद्र पोतदार आदींनी महत्त्वाच्या भूमिका वठविल्या आहेत. साउंड अमित त्रिवेदी, प्रोड्यूसर डिझायनर रुचिता पाटील, मिक्सिंग प्रशांत झोरे, संगीतकार केयूर भगत, प्रियंका भगत, तसेच ऋषभ पुणेकर, महेश बोलायकर, शिवाजी महाजन आदींनी चित्रपटाच्या सर्वांगीण बाजूने कामे केली आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आतापर्यंत देशभरात ५७ ॲवॉर्डने सन्मानित बटरफ्लाय या लघुपटाने १३ हजार ८६७ चित्रपटांमध्ये आधी नामांकन तसेच त्यानंतर बेस्ट लघुपटाचे ॲवॉर्ड घोषित झाल्याने नंदुरबारसह खानदेशासह महाराष्ट्राचा सन्मान झाला आहे.

जगभरातून १२० देशांतील चित्रपटांतील निवड झाल्याने दिग्दर्शक डॉ. सुजित पाटील यांचे कौतुक होत आहे. परीक्षकांनी या चित्रपटाबद्दल खूप कौतुक केले आहे.

अमेरिकेतील इंग्रजी भाषिक परीक्षकांनाही हा सिनेमा भावल्याने निर्माते डॉ. राजकुमार पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

नंदुरबार शहरात यापुढे चित्रपटाची ही परंपरा अशीच सुरू राहावी, यासाठी शहरातील कलावंतांना घेऊन अशाच पद्धतीची कलाकृती निर्माण करू, असा विश्वास डॉ. सुजित पाटील यांनी व्यक्त केला.